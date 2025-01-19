公共運輸預算遭凍結50%　她曝公車業者心聲：已墊付4000萬，看哪家周轉不過來要先倒

▲沈慧虹曝公車業者心聲：看哪家周轉不過來要先倒。（圖／翻攝沈慧虹臉書）

記者陳弘修／台北報導

針對公共運輸發展計畫預算50%在立院遭在野黨提案凍結，引發全國客運業反彈，並發表聯合聲明呼籲「讓公共運輸發展持續，讓客運業度過寒冬」，交通部參事、前新竹市副市長沈慧虹表示，她看到公車經營業者的臉書貼文後覺得相當感慨，以偏鄉公共運輸服務為例，那是很多長輩、孩子在基本求學與就醫的生活交通服務。她也呼籲國人一起關心及支持公共運輸預算，「天氣很冷，別讓公共運輸環境更冷了」。

沈慧虹19日在臉書發文表示，她的高中在台中、大學在淡水，都是離家在外。要回故鄉雲林斗南時，火車或者公路客運、國道客運都可搭到斗南鎮上，如果沒有公車可以到家，她只能拜託爸媽騎機車到車站接送。

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沈慧虹表示，她有一個朋友是公車經營者，朋友在臉書指出，本來只是財劃法的問題，現在變成連預算都有問題，「去年最後一期的補貼款到現在還沒拿到，業者先營運8至11月，現在已經是1月，算到12月底就好，業者等於已經先付5個月的錢」。

沈慧虹的朋友以自身的經營狀況指出，公司一個月薪資、油料、維修保養加一些雜七雜八的錢，一個月700至800萬跑不掉，五個月等於要先墊付4,000萬，路線要停不能停，要減班也不太能減，過年後還有兩台車要交，大概又要付出去1,300萬，結果現在要凍結公共運輸發展計畫的預算50%。

沈慧虹的朋友在臉書發文中也以無奈的口吻表示，雖然預算現在是還沒砍掉，反正就在多墊付幾個月看要不要解凍。

她的朋友同時也提醒，如果預算真被凍結，就看哪家客運週轉不過來要先倒，不是只有客運業者，還有一堆鄉公所、NGO自己營運的幸福巴士，然後票差補貼取消，票價調漲，通勤月票取消，「繼續說只是凍結沒有刪，反正沒搭公車的沒差，再繼續漠不關心也可以啦！」

對此，沈慧虹也表示，她長年從事交通運輸和工程建設事務，向來支持有公車就要持續提供服務，看到公車經營業者朋友在臉書發聲，她也覺得相當感慨。以偏鄉公共運輸服務為例，那是很多長輩、孩子在基本求學與就醫的生活交通服務，她也希望國人們可以一起關心及支持公共運輸預算，「天氣很冷，別讓公共運輸環境更冷了」。