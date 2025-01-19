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惡火釀台中小兄弟1死1傷！校方擬提前頒畢業證書　明入班輔導

▲台中沙鹿民宅火警2死。（圖／記者許權毅攝）

▲台中沙鹿民宅火警2死，71歲吳姓屋主與14歲小孫子喪命。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市沙鹿區星河路一處民宅大火，遭成2死憾事。其中，就讀附近某國中的吳姓兄弟檔1死1傷，校方今日得知後立即到醫院關心家屬。初步了解，15歲哥哥已經脫離險境，預計今日能出院，14歲弟弟不幸喪命火場，校方擬提前頒發畢業證書，以表哀悼。

校方說，吳姓兄弟檔在校表現正常，今日上午得知後，由校長、主任以及家長會長前往醫院關心家屬，哥哥的部分預計今日可以出院。校方明日、上課日將進入哥哥與弟弟的班級進行輔導，吳姓弟弟告別式將會到場致意，是否送上畢業證書給弟弟，校方證實研議中。

▲現場火勢兇猛，從一樓往上延燒。（圖／民眾提供）

經了解，受災吳家為兩個吳姓國中兄弟跟外公外婆及舅舅同住，兩兄弟與媽媽同姓，一家5口人平時做土木及撿回收維生。案發時15歲長孫與64歲王姓外婆即時逃出，舅舅則是跳到隔壁鄰居家，外婆見火勢燒得兇猛，一度跪地哭喊救命，雙手合十祈求平安。

鄰居受訪透露，哥哥表示當下他不小心放開了弟弟的手，結果2人分頭跑，他順利從1樓逃出，但弟弟往2樓跑躲在廁所裡，沒想到就此天人永隔。

消防人員進入火場搶救，發現裡頭有擺放大量雜物，外公被發現倒臥在房間內，緊急被拖救至陽台，已經呈現昏迷，二度進入屋內搜索，才在二樓找到小孫子，2人均已不幸身亡，詳細起火原因還有待調查釐清。

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