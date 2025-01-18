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啟程訪美祝賀川普就職！　韓國瑜：秉持熱情信念獻祝福

▲▼韓國瑜出席金蛇迎春限量簽名春聯發放見面會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜帶領跨黨派立委前往美國祝賀川普總統就職。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（18日）率跨黨派立委出發前往美國，參加20日舉行的川普總統就職典禮。韓國瑜一行人約下午4點抵達桃園機場，韓國瑜致詞時表示，雖然大雪，訪問團可能無法出席就職典禮，但團隊仍秉持熱情的信念，代表2300萬人民至美國獻上最高祝福，也謝謝總統賴清德邀請跨黨派合作，大家一定會努力達成任務。

川普就職典禮將於20日於華府舉行，我代表團由韓國瑜擔任團長，18日率跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人赴美。

韓國瑜指出，今天中華民國立法院推派了7位立委與他一起赴美國華盛頓參與美國新任總統川普、副總統范斯以及新的執政團隊就職典禮，立法院是全國最高民意機構，代表2300萬民眾對川普、范斯及執政團隊獻上最高致意。

韓國瑜說，新聞也有報導指出，因為大風雪關係，戶外的就職活動取消，但據瞭解，很多國家總統、元首、總理都已陸續到達華盛頓，團隊還是秉持熱情的信念代表2300萬民眾至美國，向美國人民致上最高祝福，「我們會努力來達成任務，也謝謝賴清德邀請跨黨派合作」。

韓國瑜也說，至於智庫的拜訪、熱情僑胞的安排，外交部也會協助團隊一一達成，符合各界期待，謝謝海內外朋友關心。

副院長江啟臣今日也特別送機，江啟臣表示，台美關係對於台灣來說至關重要，美國已完成總統大選，川普也要就任，韓國瑜帶領大家一起去祝賀美國，他在院會要主持會議所以沒辦法前往，但是立法院台美國會聯誼會會長王定宇及柯志恩，也會代表立法院不同黨派委員、在韓國瑜帶領下前往美國參加祝賀，相信台美關係未來會是嶄新的開始，預祝整個代表團訪問可以圓滿順利。

柯志恩說，感謝韓國瑜帶領跨黨派一起向川普祝賀，這深具意義，「即使風雪在前，我們負重前行」，即使這樣的狀況，政黨紛擾，但對外的心絕對是一致的，大家會排除萬難，在院長帶領下，一切活動一定會如常，讓美國感受滿滿祝福，也會跟王定宇共同充分表達希望台美有更好關係。

王定宇也說，這次非常榮幸，賴清德邀請韓國瑜組成代表團，期待一起到華府展現跨黨派對台美關係的重視，祝福美國國運昌隆，他們也會展現跨黨派意志，堅定守護台灣民主，與民主國家美國熱切互動。行前大家互動都溫暖愉快，希望到美國也能夠把這樣的融洽、溫暖。

民眾黨立委陳昭姿提到，很榮幸可以加入台灣代表團，對於賴清德給三個任務，包含祝賀美國、深固、強化兩國關係、雙方未來有更深入的合作，也會努力完成，大家一定會風雨無阻，一切為台灣。
 

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