太會扯！花蓮扯鈴賽熱閙登場　國手劉曜熙高難度動作秀身手

▲扯鈴競賽18日在東華附小樂群堂舉辦，全縣共有80名國中小學校選手報名參賽。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市市長盃扯鈴競賽邁入第二屆，18日上午在東華附小樂群堂舉辦，全縣共有80名國中小學校選手報名參賽。比賽項目包含花式個人賽、競速賽還有團體招式賽，活動更邀請到日前甫獲日本靜岡國際扯鈴大賽男子技術賽第三名的大學長劉曜熙進行表演，高難度特技動作令全場嘆為觀止。

▲▼比賽項目包含花式個人賽、競速賽還有團體招式賽。

簡直太會扯！東華附小畢業校友，目前就讀台北市立大學的劉曜熙，這個月初首次出國參賽，便獲得日本靜岡國際扯鈴大賽男子技術賽第三名佳績，他也曾代表花蓮縣參與全民運動會，而在本屆的市長盃扯鈴競賽中，他除了帶來高難度的扯鈴表演，也擔任裁判的角色。

比賽會場陸續進行各項賽事，包含單鈴賽、直立鈴賽與雙鈴賽，競速方面還有繞腳、拋鈴跳繩、雙人迴旋互拋等，80名國中組和國小組選手卯足全力大展身手，為講究精準與美感的扯鈴增添一絲緊張氛圍，場邊觀眾時而屏氣凝神，時而歡呼讚嘆，深深為扯鈴的魅力所吸引。

市長魏嘉彥親自出席為選手們加油，鼓勵大家持續精進扯鈴技藝，他表示，近年來扯鈴在國際上日趨興盛，有多國相繼主辦相關競賽，也成為藝術表演受邀到各地演出，台灣也有不少選手表現相當突出，感謝各校持續培育新秀，期待這項民俗技藝能夠永續傳承，讓更多民眾感受到扯鈴之美。

▲甫獲日本靜岡國際扯鈴大賽男子技術賽第三名的劉曜熙表演高難度特技動作。

花蓮是一座熱愛運動的城市，在上週舉行了市長盃壘球賽，本周則有扯鈴競賽和羽球錦標賽，來鼓勵民眾投入各項體育活動，也讓各項運動都能多元蓬勃發展。，

魏嘉彥表示，市公所會持續支持各項單項運動賽事，同時也希望透過辦理國際大賽轉播凝聚市民的心，號召大家一起愛運動、愛花蓮！