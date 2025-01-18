黃仁勳逢甲夜市「9大殘念美食清單」曝光　盧秀燕：他會再來

▲黃仁勳逛逢甲夜市卻因為人潮太多不得其門而入，台中市長盧秀燕曝，黃仁勳有機會再來。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

AI教父、輝達創辦人黃仁勳先前到台中想逛逢甲夜市卻因人潮太多被迫在「入口折返」，讓不少攤商失望。不過，台中市長盧秀燕表示，黃仁勳表示他會再來，以後再次歡迎他再來，另外黃仁勳原本預計要在逢甲夜市吃的9大美食名單也曝光，當中也有不少她喜歡的美食。

盧秀燕一早今天前往台中創建75年的保安宮祈安遶境大典參拜祈福，祈求眾神明庇佑國泰民安、風調雨順、市民幸福安康，並祝遶境平安順利、圓滿成功。

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▲盧秀燕今天一早前往保安宮參加75周年祈安遶境大典。（圖／台中市政府提供）



被媒體問到黃仁勳旋風，盧秀燕說：「黃仁勳本來就計畫到台中並前往台灣最大夜市「逢甲夜市」吃東西，雖然那天人太多、沒有吃成，但他表示他會再來，台中市也歡迎他再來；另外，黃仁勳有提到他的口袋名單，9大美食名單也曝光了，從前天開始在網路便不斷轉傳，結果逢甲夜市這兩天生意好的不得了，各地民眾都來逢甲夜市要吃黃仁勳先生的口袋名單，這裡面也很多我喜歡的名單。」



據了解，黃仁勳原本要吃的9家小吃，分別是日船章魚小丸子、現切水果攤、阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒鳥、逢甲溫家地瓜球、官芝霖大腸包小腸，但因現場人潮實在太多，多到他連夜市都走不進去，只能飲恨提早離開。

盧秀燕提到，非常謝謝黃仁勳來加持，讓台中被看見、逢甲夜市生意更好；但也呼籲民眾，愛他就不要打擾他，讓黃仁勳先生能好好享受寶島風情。