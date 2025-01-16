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尼米茲級航母艾森豪號抵造船廠　啟動PIA升級延長壽命

▲▼尼米茲級艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower, CVN 69）。（圖／美國海軍）

▲艾森豪號航空母艦。（圖／美國海軍，下同）

記者黃聖庭／編譯

美國海軍尼米茲級艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower, CVN 69）於8日抵達諾福克海軍造船廠（Norfolk Naval Shipyard），開始計畫中的增量維修期（PIA），維修階段重點將轉向確保長期作戰準備，並進行技術升級以維持前沿部署部隊的優勢並延長服役壽命。

▲▼尼米茲級艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower, CVN 69）。（圖／美國海軍）

美國海軍說明，艾森豪號於2023年10月展開最新一次部署，2024年7月返回諾福克海軍基地，期間在美國海軍第五艦隊行動區內執行長時間任務，在紅海、亞丁灣執行任務，為民用商船護航，成功阻止數10架由葉門胡塞武裝發動的空中、水面、水下的攻擊無人機，執行超過13,800次的起降任務，累積超過31,400小時的飛行時間。

▲▼尼米茲級艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower, CVN 69）。（圖／美國海軍）

2025年的增量維修計畫將包括對艦艇推進系統、船員生活區、作戰系統及航空支援能力的全面維修。除了例行維修，還將對關鍵系統進行升級，以確保該艦保持作戰準備狀態並提升運作效能。

增量維修是美國海軍優化艦隊計畫（OFRP）中的一部分，目的是在滿足作戰需求的同時平衡訓練和維修時間，確保艦隊具有正確的技能和裝備以維持部署能力。

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