快訊／黃麟凱槍決拖延1小時　王爸爸緊握遙控器：怕不會執行

▲王爸爸緊握遙控器，擔心死刑不會執行。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

今年32歲的死刑犯黃麟凱，在2013年以童軍繩將19歲王姓女友及47歲女友母親勒斃，依性侵殺人、殺人罪判處死刑，將於今晚(16日)9點執行死刑，然而拖延近1小時卻沒有任何消息。對此，王爸爸緊張地說，「很怕不會執行…」。

原定今晚9點執行的黃麟凱死刑，截至目前尚未伏法，王爸爸緊握著手中的遙控器，不停地轉換新聞頻道，試著確認執行的消息，他擔心的說，「我心臟跳很快，很怕不會執行…」。