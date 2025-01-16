巨大桌遊、未來明信片開跑！「板橋435藝文特區」春遊活動一次看

▲新北「板橋435藝文特區」推出春遊活動，「巨大桌遊」讓親子族一起腦力激盪。（圖／新北市政府文化局提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接蛇年春節，各大藝文園區紛紛推出應景的春遊活動，新北「板橋435藝文特區」從1月18日至2月2日不間斷，像是超受歡迎的「未來明信片」周末開跑，今年加碼延長到兒童節；還規劃「巨大桌遊」讓親子族在春節腦力激盪。

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▲1月18日、19日由書法大師陳錦木揮毫贈春聯。（圖／新北市政府文化局提供）

板橋435園區舉行「蛇年爬爬走—文化走春趣」活動，1月18日、19日由書法大師陳錦木揮毫贈春聯，每日限定200位。而歷年來深受喜愛的經典活動「未來明信片」也從1月18日開跑，讓民眾可向「未來的自己與親友對話」，今年活動特地延長至兒童節假期4月6日。

▼園區超人氣「未來明信片」也從1月18日開跑。（圖／新北市政府文化局提供）



435園區也特別邀請新天鵝堡桌遊公司，規劃「親子同樂桌遊教養課」、「巨大桌遊」、「桌遊隨到隨玩」等活動，讓大小朋友們在春節連假一同腦力激盪。



而進駐的藝術家與設計工作者，今年也推出DIY體驗工作坊，包括絹印版畫、陶瓷彩繪、銅片熔接、錫板捏塑、創意拼貼、浮水畫創作等多種藝術形式，1月31日至2月2日期間舉行，走春之餘也能帶回親自手作的藝術品。

▲進駐的藝術家與設計工作者，今年也推出DIY體驗工作坊。（圖／新北市政府文化局提供）

「新春電影院」將於1月30日、1月31日在枋橋大劇院登場，1月30日下午4點放映《功夫熊貓3》，1月31日下午4點則為《奇妙仙子：失落的寶藏》。除此之外，今年435園區還準備了4種抽獎及換獎遊戲，將送出「蛇年法式手工餅乾禮盒」。 詳細活動資訊可查詢板橋435藝文特區Facebook粉絲專頁。

▼抽獎及換獎遊戲，有機會獲得「蛇年法式手工餅乾禮盒」。（圖／新北市政府文化局提供）







【板橋435園區春遊系列活動日期】

1.大師揮毫領春聯：1月18日及1月19日

2. 未來明信片：1月18至4月6日

3.新春電影院：1月30日及1月31日

4.親子桌遊教養：1月30日及1月31日

5.巨大桌遊：2月1日及2月2日

6.桌遊隨到隨玩：2月1日及2月2日

7.DIY體驗攤位：1月31日至2月2日

8.桌遊集章抽獎：2月1日及2月2日

9.關注435吃餅乾：1月25日至2月2日

10.「找找春神在哪裡？」上傳照片抽獎：1月25日至2月2日

11.填問卷換獎品：1月25至2月2日

▼新北「板橋435藝文特區」從1月18日至2月2日推出春遊活動，點圖可放大。（圖／新北市政府文化局提供）