台北郵局公辦都更啟動　興建44層大樓估2032年完工

▲台北北門郵局公辦都更3D模擬圖。（圖／中華郵政公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於台北市北門附近的台北郵局，為三級古蹟，中華郵政公司配合都更政策與西區門戶計畫，今日舉行台北郵局公辦都更啟動儀式，將融合古蹟規畫打造地上44層、地下4層的大樓，將於2027年招標，預計2032年完成工程。

中華郵政公司今啟動「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」，配合推動台北市政府西區門戶計畫、國家產業政策─亞洲・矽谷2.0方案，整合鄰近古蹟建築群，形塑城市博物館園區，打造亞洲數位創新與經濟的關鍵核心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台北郵局公辦都市更新案機關採購廉政平台」啟動。（圖／中華郵政公司提供）

台北郵局公辦都更金額約278億元，中華郵政及台灣證券交易所、台灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心、台灣集中保管結算所共同出資，中華郵政公司為實施者。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，台北郵局鄰近六鐵共構的台北車站，因應郵政業務轉型與國有土地再利用，台北郵局修復轉型為郵政博物館，以有效活化古蹟，重現北門地景意象。成立廉政平台整合公、私部門意見，並落實各項行政透明措施，確保計畫如期完成。

▲▼台北北門郵局公辦都更3D模擬圖。（圖／中華郵政公司提供）

中華郵政公司指出，目前已經展開前置作業，包括都更事業計畫、建築師遴選、相關文資審議工作等，預計於2027年正式招標、決標，2032年完成工程，屆時將成為國內唯一融合古蹟與現代化金融中心的建築大樓。