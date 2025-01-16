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起訴書貼社區公布欄、4台電梯！高雄女遭2鄰居提告　下場曝光

▲▼電梯。（示意圖／Pixabay）

▲吳女在社區公布欄以及電梯中張貼載有黃、謝2人個資之起訴書，遭判刑3月。（示意圖／Pixabay）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名吳姓女子與同社區大樓的黃姓、謝姓住戶相處不睦，吳女竟在未徵得黃、謝的同意下，將載有2人姓名、住址、身分證字號等個資的起訴書影本張貼於社區大樓大廳公佈欄、以及1號至4號電梯內。高雄地院一審判處吳女違反個資法，處有期徒刑3月，得易科罰金；吳女不服提起上訴，高等法院高雄高分院審理後，予以駁回。本案仍可上訴。

判決書指出，吳女與黃、謝2人素有嫌隙，竟於111年5月間於社區大樓大廳公布、以及1號至4號電梯內公布欄上張貼載有黃、謝2人之姓名、出生年月日、住所地址、國民身分證統一編號等個人資料之起訴書影本，損害2人資訊隱私。大樓管理委員會副理當天發現後立即將起訴書取下，但吳女卻於同日下午再次張貼；黃、謝2人得知後憤而提出告訴。

對此，吳女辯稱，她沒有要非法利用個人資料，去損害黃、謝2人之意，張貼該起訴書影本，只是要證明自己的清白，且起訴書貼上後，不久即遭管理員私下，2人個資只有管理員看到，其他住戶並不知情。

但高雄地院法官認為，吳女張貼起訴書目的，僅為澄清自己的清白，實無使用黃、謝2人姓名、住址、身分證字號等個人資訊之理由，吳女未經2人同意，即在不特定多數人得以共見共聞之公佈欄上張貼起訴書內容，不符合適性原則，吳女行為顯已損害2人隱私權，因此依個人資料保護法判處吳女有期徒刑3月，得易科罰金。

吳女不服提起上訴，高雄高分院法官審酌，吳女為智識健全之成年人，但僅因與黃、謝2人發生鄰里糾紛而心生怨懟，不思循理性途徑謀求妥善解決之道，竟未於蒐集特定目的必要範圍內公開利用被害人個資方式侵害2人隱私，顯然欠缺尊重他人人格法益及隱私權之觀念，所為實屬不該，一審判決認事用法，核無不合，量刑亦屬允當，而吳女指謫原判決不當，為無理由，應予駁回。全案可上訴。

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