憲訴法覆議案遭否決　政治社科學者連署反對修惡批「體制內政變」

▲立法院《憲訴法》覆議案投票。（圖／記者杜冠霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

《憲法訴訟法》覆議案遭立法院否決，執政的民進黨則繼續進行相關救濟程序，民間也動起來，有政治與社會科學學術工作者發起連署，反對憲訴法修惡，同時並呼籲各界一起採取行動，守護民主政治，截至16日早上8點30分，已有逾百人參加。

連署說明指出，憲訴法修惡三讀後對於民主政治與我國憲政體制的基本原則已造成嚴重的危害，立法權讓司法違憲審查制度無法運行，立法院透過憲訴法修法與大法官人事同意權，讓憲法法庭無法行使對於法律的違憲審查。

連署說明更表示，本屆立法院到目前為止可以看到，在制度、人事、預算等各方面的重大事項，在野黨對於執政黨的所謂「監督與制衡」都已經超越了應有的程序、規範，過程顯然都出現立法過程的「重大明顯瑕疵」，且目的在於淘空國家、踐踏憲政秩序。這是一場精心策劃的體制內政變奪權組合拳。

連署中也呼籲，掌握立院多數的國民黨和民眾黨，兩黨應回復正常立法程序，讓每個法案都獲得合理的審查與討論。同時，要尊重憲法以及法律對於立法院職權行使的職權規範。另一方面，執政黨除了持續嘗試與在野黨之間的協商與和解之外，應更積極進行議程的設定，提出重要的法案和施政的方針，說服國民一起努力的方向與目標；同時，執政黨應全面檢討各種法規與命令，盤點施政的工具，且應針對公民團體們所提出的各種法規漏洞進行補正。

連署中進一步提到，目前在任的司法院大法官，應承擔守護憲政民主根本秩序的職責，捍衛司法權的獨立與自主性，阻止並糾正各種違憲的法律以及立法行為。一般民眾則應積極參與公共事務，瞭解憲政秩序的基本規範，瞭解當前面臨的各種爭議法案內容，並且勇於發聲，盡可能地支持與參與各種守護民主秩序的行動。

截至16日早上8點30分，參與連署的政治與社會科學學術工作者共99人，相關科系學生、教師、實務工作者則有40人。