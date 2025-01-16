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台灣民意民調／財劃法國人嚴重分歧無共識　49.9%支持憲訴法修正

▲▼立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三大法案朝野大戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（16日）公布財劃法、憲訴法兩項修法最新民調，財劃法部分，民調顯示，四成二民眾贊成財劃法修法，四成三不贊成，國人態度呈現嚴重分歧，社會共識趨近於零。而憲訴法有關「憲法法庭出席大法官人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人」部分，五成民眾贊成憲訴法修法，二成九不贊成，台灣民意基金會表示，多數民意明顯站在反對黨這一方，不感覺那是毀憲亂政。

民調詢問，「關於憲政訴訟法修法新規定，「憲法法庭出席大法官人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人（比原來規定多一人）」，請問您贊不贊成？」結果發現：16.1%非常贊成，33.8%還算贊成，13.8%不太贊成，15.4%一點也不贊成，12.1%沒意見，8.7%不知道。

最新民意顯示，在二十歲以上台灣人中，五成贊成憲訴法修法，二成九不贊成，二成一沒意見、不知道。贊成者比反對者多20.7個百分點。台灣民意基金會指出，半數國人能接受憲政訴訟法的修改，多數民意明顯站在反對黨這一方，不感覺那是毀憲亂政。民進黨在這項重大議題上的民意爭取顯然屈居下風。

從政黨傾向看，民進黨支持者過半數反對憲訴法修法，國民黨與民眾黨支持者一面倒贊成修法，中性選民也呈現一面倒贊成修法。具體地講，民進黨支持者，三成一贊成，五成一反對；國民黨支持者，七成贊成，一成五反對；民眾黨支持者，七成八贊成，一成四反對；中性選民，四成七贊成，一成六反對。

民調也調查「關於中央與地方財劃法（財政收支劃分法）的新規定，中央每年將增加對地方6都16縣市補助款達3753億元，同時這也將對中央預算分配造成衝擊。請問您贊不贊成？」結果發現：14.7%非常贊成，27.6%還算贊成，21%不太贊成，21.8%一點也不贊成，7.9%沒意見，7%不知道、拒答。台灣民意基金會指出，國人在財劃法修法議題上，態度呈現嚴重分歧，社會共識趨近於零。

若與政黨傾向看，民進黨支持者一面倒反對財劃法修法，國民黨與民眾黨支持者一面倒贊成修法，中性選民呈現多數贊成修法。具體地講，民進黨支持者，一成八贊成，六成九反對；國民黨支持者，六成四贊成，二成七反對；民眾黨支持者，七成四贊成，二成二反對；中性選民，四成三贊成，二成九反對。

從6都16縣市角度看，台北市、新北市、桃園市、台中市呈現多數贊成財劃法修法，台南市與高雄市多數反對的現象；其他16縣市基本上呈現贊成與反對各半的現象。

財團法人台灣民意基金會今天（1/16）早上發表「國人對財劃法修法的意見傾向」即時民調。這是本會2025年1月全國性民調的一部份。此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年1月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1081人，市話762人，手機319人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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