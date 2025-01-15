驚悚！狠心媽火燒3歲女兒　女童痛苦嘶喊...網全心碎

▲狠心媽媽竟火燒3歲女兒。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

宏都拉斯馬爾科維亞（Marcovia）地區在近日傳出一起恐怖的虐童事件，一名媽媽培瑞茲（Darlyn Pérez）狠心虐待自己的3歲女兒，更用火燒，導致女童當場大聲尖叫哭喊，引來附近鄰居關注。事件傳開後，本月13日培瑞茲也遭警方逮捕。

據英國《每日郵報》報導，培瑞茲在上週末被鄰居拍到，她在廚房虐待3歲女兒，甚至直接用火燒，導致女童聲嘶力竭哭喊，但培瑞茲完全不在意，仍然持續虐兒。後來培瑞茲發現有人在攝影，還一度上前理論，並試圖拍掉鄰居手中的手機或攝影機。

隨後這段影片在網上被公開，隨即引發眾多網友關注，網友全心碎怒罵這名母親，當地政府也注意到此事件，並在13日逮捕培瑞茲。培瑞茲被捕時不斷哭喊：「我很後悔！」她承認虐兒，但她強調「這是第一次」，她還直呼：「我很冷靜的」、「我從來都沒有虐待我的女兒。」

據悉培瑞茲將被控嚴重虐童罪名，另外，除了這名受虐的3歲女兒，培瑞茲還有一名6歲女兒與一名1歲女兒，目前都已交由青少年兒童家庭秘書處（Secretariat of Children, Adolescents and Family）安置。

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