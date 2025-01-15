台中春節大執法開出1236張罰單　「這行為」讓國庫進帳170萬

▲▼台中警方實施春節大執法，14天開出1236張罰單，為國庫進帳200萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方為保障民眾春節期間行的安全，從1月1日起展開「2025春節交通安心大執法」，截至14日共開出1236張罰單，為國庫進帳超過200萬元，其中闖紅燈高達949件，約佔7成6，警方表示這項專案將進行至2月12日，呼籲民眾小心守法。

交通警察大隊指出，春節期間的交通安全與疏導工作極為重要，尤其是各地往返車流量的增加，如何確保道路的安全與順暢，將是當前交通管理的核心目標。因此，警察局從1月1日起至2月12日展開「2025春節交通安心大執法」專案勤務，經統計1日至14日，已取締酒後駕車151件、闖紅燈949件（含大型車28件）、不禮讓行人102件及大型車超載34件等重點違規項目。

1236張罰張中，以闖紅燈949件最多，依道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，行經有燈光號誌管制之交叉路口闖紅燈者，可處1800元以上、5400元以下罰鍰，以這次的統計，光闖紅燈就為國庫進帳170萬元，再加上其他罰單，就超過200萬元。

交大大隊長鄭鴻文呼籲，酒後駕駛不僅危害自身安全，更可能對他人造成無法挽回的傷害，同時飲酒場所業者應善盡社會責任，確實規勸顧客勿酒後駕車，並主動協助提供代客叫車、代客駕駛等服務，提升駕駛人守法觀念。