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台中十大高肇事路口出爐　西屯區車禍最多

▲▼台中警方公布十大高肇事路口，並持續從工程、教育、執法三方面改善交通。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中警方公布十大高肇事路口，並持續從工程、教育、執法三方面改善交通。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

過年返鄉車潮擁現，民眾開車上路記得注意路況。台中市警察局統計112年全市十大高肇事路口，以西屯區6處最多，至於肇事減少件數則以環中路與五權西路口98件最具成效，警方表示，將持續藉由大數據分析，探究原因，滾動式調整，並從工程、教育及執法方面加強各項防制作為，以降低事故發生。

▲▼台中警方公布十大高肇事路口，並持續從工程、教育、執法三方面改善交通。（圖／台中警方提供，下同）

十大高肇事路口，分別是西屯區6處，台灣大道與文心路口、市政路與環中路口、台灣大道與惠中路口、安和路與台灣大道口、環中路與西屯路口、環中路與中清聯絡道口；其次是南屯區2處，五權西路與環中路口、環中路與向上路口；北區1處，崇德路與三民路口；北屯區1處，環中路與崇德路口。

▲▼台中警方公布十大高肇事路口，並持續從工程、教育、執法三方面改善交通。（圖／台中警方提供，下同）

經112年和111年十大高肇事路口相比，肇事件數明顯下降，其中環中路與五權西路口減少98件（51.85%）最多、中清聯絡道與環中路口減少48件（39.34%）次之、台灣大道與惠來路口減少39件（39%）居三。

警方並從工程、教育及執法方面加強防制作為：

工程方面，針對高肇事地點，查報不合理道路及交通工程；教育方面，以分群、分眾、分區之方式強化宣導，例如，前往樂齡中心或高齡者聚集處所，灌輸「清晨、天色昏暗外出時應著亮色衣服」、「儘量靠路邊行走」等觀念，進入校園針對剛考取駕照之學生，進行大型車內輪差、視野死角宣導；執法方面，強化派遣義交或員警執行疏導，並配合科技執法取締。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

警方將持續執行工程、教育及執法等3E事故防制策略，同時呼籲市民，行經路口時，切勿搶快，隨時注意車前狀況，依照速限行駛，保持行車安全距離，共同創造良好的行車環境。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

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