名嘴祖師爺「志明」過世！一生捍衛台灣民主　支持者震驚

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名嘴祖師爺「志明」徐明正過世！一生捍衛台灣民主　支持者震驚

▲第一批地下電台主持人徐明正「志明」過世，親友與支持者紛紛哀悼。（圖／翻攝自徐明正臉書）

▲第一批地下電台主持人徐明正「志明」過世，親友與支持者紛紛哀悼。（圖／翻攝自徐明正臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

被譽為「名嘴祖師爺」、台灣第一批地下電台主持人的徐明正（志明）12日病逝，享壽75歲，消息震驚政壇，支持者紛紛表達不捨之情。徐明正在早期「黨外」時期的貢獻備受肯定，他也參與地下電台節目，成為當時挑戰威權體制的代表性人物。

徐明正的家人14日在其臉書代為PO文，我親愛的爸爸徐明正，於114年1月12日，蒙佛菩薩接引，放下塵緣罣礙，往生西方極樂世界。在法鼓山眾多師兄姐的助念下，已圓滿了75年的人生旅程。在這旅程中，與您一同品嚐酸甜苦辣與喜怒哀樂。我們將在114年1月21日（二）下午14:00在台中生命禮儀管理處（崇德館）台中市北區崇德路一段50號，於崇明廳舉辦佛教奠禮儀式。誠摯地邀請您與我們一起追思祝福，並向您獻上最深的敬意，感謝您的關懷、慰問，謝謝您！

▲徐明正(志明)的家人在其臉書貼出訃聞。（圖／翻攝自徐明正臉書）

▲徐明正（志明）的家人在其臉書貼出訃聞。（圖／翻攝自徐明正臉書）

去年12月20日，徐明正曾在臉書發文「台灣人民拒絕打打鬧鬧的民主」。徐明正生前也曾公開表示，「我在50年前1975年，為台灣民主、制衡，參與民主運動！2000年之前我是全力支持民進黨的，2004年之後變民金黨我就退出了，50年的民主鬥士不是為任何黨，亦不是民金黨的長工！一生反對獨裁統治，為台灣的民主，主權歸屬人民繼續打拼！」祝褔2025快樂！1994青天電台「志明敬上」。

徐明正在自己的臉書簡介寫道：
1975參與民主運動
1979美麗島事件
1992全台灣第一批全民地下電台員工
1994青天電台 志明
首創全台民主電台聯播

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