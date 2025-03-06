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大陸 大陸焦點 特派現場

「長沙花魁」一日戰40男！「黑絲長腿+嫣然一笑」影片曝

圖文／鏡週刊

這兩日從大陸微博、X平台到Reddit等社群平台，都在瘋傳一段「湖南長沙花魁太美」的影像，甚至傳出這名花魁一天內接客40男子，並引來警察上門。不過現在有網友質疑，相關流出的影像，可能有AI成分。

中國花魁太美一日戰40男，擠爆巷口吸警察上門！影片曝光引網質疑是AI。（翻自Reddit）

▲網友都被嫖客排隊的景象嚇到。（翻自Reddit）

近日網上不斷瘋傳，在湖南長沙的某處小巷弄內，有著一名花魁營業，但這位花魁實在長得太美，因此吸引許多恩客上門，初估這名花魁一天就要大戰40男，整條巷口也被擠爆。由於人潮太多，導致警方上門調查並維持秩序。

▲▼ 。（圖／）

▲▼長沙花魁有著名模級的佼好身材和一雙長美腿。（翻自X）

▲▼ 。（圖／）

▼容貎堪稱女神級別。（翻自X）

▲▼ 。（圖／）

這段消息一出後，隨即引發網友們熱議，也紛紛開始流傳花魁的相關影像，就有網友直呼：「到底是在哪裡？我想知道」、「真的頗有韻味的」、「最近她真的很紅啊！」不過也有網友質疑消息的真偽，而且有網友懷疑，網路上瘋傳的影像，很有可能是AI製成，並非真實花魁。


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