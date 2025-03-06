高層大洗牌！陸大潤發正式易主　專家分析：將「胖東來式」調改

▲大潤發母公司高鑫零售2月28日發布公告，已正式易主。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大潤發母公司高鑫零售2月28日發布公告指出，阿里巴巴出售高鑫零售的買賣協議交屋已於2025年2月27日在香港完成。同時，大潤發母公司高鑫零售也發布了，重要人事變動公告，黃明端辭任董事會主席，將由德弘資本CEO華裕能接任。

據《新浪財經》報導，在此次交易中，要約人（即德弘資本）及Lavender Haze Limited作為買方指定實體，向賣方收購合共約75.08億股股份，佔高鑫零售截至2月27日的全部已發行股本的78.7%。此次交易的代價由要約人分兩期支付。首期款項約69.07億港元已於買賣協議交屋日期以現金支付，已扣除賣方應付之適用印花稅。剩餘款項約34.54億港元連同每股待售股份最高利息0.20港元，將於適用的買賣協議第二次付款日期以現金遞延支付。

阿里前後總投資高達504億港元。隨著此次出售給德弘資本，阿里虧損了近400億港元。除了大潤發母公司高鑫零售，阿里在去年年底還剝離出售了，先前收購的銀泰百貨。

▲此次出售給德弘資本，阿里虧損了近400億港元。（圖／CFP）

高鑫零售董事會宣布，秦躍紅已辭任非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，韓鎏已辭任非執行董事，均自買賣協議交割日期生效；華裕能將獲委任為本公司董事會主席、非執行董事及薪酬委員會成員；王冠男女士將獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，梅夢雪女士將獲委任為公司非執行董事及審核委員會成員。

資料顯示，華裕能，現年51歲，擔任DCP Capital（德弘資本）聯合創辦人兼執行長。華裕能亦為納斯達克上市公司牛電科技（股份代號：NIU）的獨立董事。於成立DCP Capital之前，華裕能在KKR Asia Limited擔任合夥人，主管大中華地區業務。

在加入KKR Asia Limited之前，華裕能就職於摩根士丹利的私募股權投資部門，負責中國投資業務。在此之前，彼曾任職於Lazard Freres & Co.的合併及收購部以及Coopers &Lybrand的金融顧問公司。

報導指出，在中國傳統零售發展陷入困境的時候，近兩年，胖東來成為零售業的「聲量王」，「胖東來式」調改成為市場新思路。

一名業內專業人士分析，「作為上市公司，從資本層面考慮，以股價為核心，德宏資本不排除像名創優品創始人葉國富一樣，推進大潤發向胖東來學習調改的可能性。」