【廣編】過年神隊友「豆」趣問答！年節親戚靈魂提問　抽品牌限量迷你行李箱

▲M&M’S®推出7連發「豆趣問答」創意短片。

圖、文/ M&M’S®提供

2025農曆新年即將到來，面對9天連假的親友拜年與走春活動，不少民眾已開始煩惱如何應對親朋好友的「靈魂提問」。經典巧克力品牌M&M’S®推出7連發「豆趣問答」創意短片，M&M’S®大明星化身過年神隊友直擊拜年時的經典尷尬場景，透過幽默機智的回答輕鬆轉換氣氛並注入歡樂能量。即日起至1月16日，消費者至官方臉書指定貼文留言，花式展現創意幽默問答，就有機會抽中限量M&M’S® 迷你行李箱。

此外，M&M’S®同步推出便利商店獨家超值優惠，即日起至2月4日於7-ELEVEN或全家便利商店購買M&M’S®指定商品，享三件75折或加10元多一件優惠，並可獲得品牌限定好禮。

隨著農曆新年氣氛逐漸升溫，M&M’S®近日於社群平台連續發出七則創意短片，重現新春拜年時親友經典提問，如「你的對象呢？」、「今年有甚麼計畫？」等讓人語塞的瞬間。M&M’S®大明星於短片中用機智的回答逗樂全場，成功化解尷尬時刻，讓歡笑取代僵局，為新春佳節增添更多歡樂與溫馨氛圍。即日起至1月16日，消費者可至M&M’S®官方臉書指定貼文回覆問答金句挑戰，即可參加限量M&M’S® 迷你行李箱及品牌紅包袋抽獎活動。活動詳情請至：M&M’S官方粉絲頁。