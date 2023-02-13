M＆M's工廠驚魂！2人掉進「巧克力攪拌槽」險喪命　食品巨頭遭罰

▲旗下擁有M&M`s、士力架、TWIX等巧克力品牌的食品大廠出包，工人跌進攪拌槽。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國「瑪氏箭牌糖果公司」（Mars Wrigley）是全球食品業巨頭，旗下包含M&M's、Skittles彩虹糖、士力架、德芙巧克力、Extra口香糖等知名品牌。瑪氏箭牌在賓州伊麗莎白鎮（Elizabethtown）工廠2022年6月有兩名工人掉進巧克力槽中無法自行脫困，出動20多人救援，如今遭開罰1.45萬美元（約新台幣43.8萬元）。

根據英國《衛報》、BBC報導，美國職業安全與健康管理局（OSHA）對發生事故的瑪氏箭牌工廠開罰1.45萬美元（約新台幣43.8萬元）。去年6月，兩名外包的工作人員在清潔保養設備時，不慎掉進一個巨大桶槽，裡頭裝有半滿、深度及腰的融化巧克力，導致兩人陷入危險。

▲發生事故的工廠生產M&M`s與德芙巧克力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當時有多達20多名救援人員參與施救，後來他們不得不在桶槽底部鑿洞，才順利救出受困者，其中一人獲救後還被送上直升機緊急就醫。當局調查報告指出，這些工人掉入的是用於混合德芙（Dove）巧克力原料的攪拌槽，他們沒有接受過相關設備安全程序的充分培訓，也沒有獲許可在這些巧克力槽中作業。

OSHA將這起事故歸類為「嚴重」等級，認為瑪氏箭牌作為雇主，未能事先確保員工具備如何清潔工廠內巧克力槽的正確知識。對此，瑪氏箭牌發言人指出，員工與外包人員的安全是「我們作業的首要任務」，並感謝OSHA與公司合作進行事後審查。據報導，這家賓州伊麗莎白鎮的工廠生產M&M's和德芙巧克力在內等多種零食。