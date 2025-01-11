詭異巧合？濟州航空黑盒子分析曝　「撞毀前4分鐘」突停止記錄

▲ 客機衝出跑道撞水泥牆爆炸，機上179人罹難。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216號班機空難造成179人死亡，僅2名空服員倖存。記錄飛航資料與駕駛艙語音的「黑盒子」是還原事發過程的重要證物，日前送往美國進行分析，卻發現黑盒子在飛機撞上水泥牆前就停止記錄，目前原因不明。

根據《韓聯社》，現正調查務安機場濟航空難的南韓國土將通部航空鐵路事故調查委員會（後稱航鐵委）11日表示，美國國家交通安全委員會（NTSB）針對機上俗稱黑盒子的「飛航資料紀錄器」（FDR）及「座艙語音紀錄器」（CVR）分析結果顯示，從飛機撞上跑道末端水泥牆約4分鐘前，2個裝置雙雙停止記錄，原因仍有待釐清。

事發於去年12月29日，塔台約於當地上午8時57分發出鳥擊警告，機長在2分鐘後的8時59分喊出Mayday求救訊號並要求重飛，以機腹著地迫降後於9時3分撞上水泥牆爆炸。

依照航鐵委說法，2個黑盒子約從8時59分就未記錄任何資料。分析認為，這恐怕導致從機長喊出Mayday後重新提升高度，至二度嘗試降落的過程難以還原。

▲ FDR外部毀損，用來供應電源、傳送資料的電子連接器已經遺失。（圖／南韓國土交通部）

航鐵委對此則回應，黑盒子雖然重要，但調查並非全靠FDR及CVR，會對多種資料進行調查與分析，強調將全力查明事故原因；為拼湊事發過程，除分析務安機場塔台紀錄及撞機瞬間的畫面，也正分析零件等機體殘骸。

此前，航鐵委本月6日將FDR及CVR送往美國，委由NTSB進行分析，因FDR電源及資料儲存元件連接器遺失，無法在南韓國內提取資料，且為進行交叉比對提升可信度，將CVR也一起寄出，在美國分析過程中有2名航鐵委調查人員在場，2人預計13日返韓繼續調查。