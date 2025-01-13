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嘉義「草草戲劇節」連續9天百場表演、戶外市集　首度延長到夜間

▲▼第17屆「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

▲「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

嘉義最大規模民間自辦國際藝術節「草草戲劇節」，今年邁入第17屆，將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動，包括跨界演出、走繩儀式、多元戶外表演、特色市集，首度延長至夜間，還特別規劃內外野區域，有免費入場的東南亞市集、主題展覽、藝術表演等，早鳥票從1月14日啟售。

▲▼第17屆「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

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▲第17屆「草草戲劇節」在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區展開。（圖／阮劇團提供）

「草草戲劇節」從2009年起，每年3月初春在嘉義縣表演藝術中心舉行，邀請國內外表演團隊進行戶外展演，串連在地能量，已成為全台具代表性戲劇節之一。今年即將邁入17屆，以「以上與未滿 Almost, But Not Quite」為主題，由出身嘉義的平凡製作studio ordinary 創辦人暨創意總監黃銘彰擔任策展人，以17歲徬徨少年為靈感，摸索生命中必然存在的各種模糊與流動。

策展人黃銘彰表示，人生常有這樣的時刻，好像越過了什麼，卻又卡在中間，不上不下。「以上與未滿」不僅呼應草草戲劇節邁向成年之際的摸索與試探，也對應在瞬息萬變的當代，人們時常必須面對的某種曖昧、流動、介於之間的生命狀態。

▲▼第17屆「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

▲「草草戲劇節」從2009年起，每年3月初春舉行，成為全台具代表性戲劇節之一。（圖／阮劇團提供）

在表演內容上，今年草草戲劇節更類比全球表演藝術盛會「亞維儂藝術節」（Festival d'Avignon）分為「內亞」（Avignon IN）和「外亞」（Avignon OFF），分別帶來當代頂尖表演藝術演出、實驗性多元創作之作法，特別將場域擴張為位於嘉義縣表演藝術中心的「內野」、民雄市區的國家廣播文物館的「外野」兩大展區。

今年活動涵蓋文學、閱讀、影像、親子、幼兒福祉、移民工議題、共創、走讀等多元議題，並邀請「越在嘉文化棧」、「The Vibe 宇宙安排」、「社團法人台灣親子共學教育促進會」、「嘉義書式生活」、「西榮 23 藝術」、「打貓街坊文化協會」6大來自不同世代、橫跨多元議題的嘉義團隊齊聚，彼此碰撞。 

▲▼第17屆「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

▲今年節目將分為「內野」、「外野」。（圖／阮劇團提供）

「內野」全場分為售票區與免費區，售票區包含內台跨界演出、戶外樂團演唱、主題講座與展覽；免費區則有走繩儀式、多元戶外表演、特色市集等。今年內野更首度延長至夜間時段，展期間每日下午3點到晚上9點開放入園。

值得一提的是，今年內台跨界演出特別延續去年與音樂人PUZZLEMAN在戶外演出合作的緣分，進一步在劇場產生創作連結，開啟音樂與戲劇的超跨界表演；新銳人氣樂團「公館青少年」也將與策展人黃銘彰共創新作，備受期待。

另一方面，金曲樂團百合花、以「豚式風格」風靡年輕世代的樂團「海豚刑警」、在《大嘻哈時代 2 》引起廣泛矚目的「臥室饒舌家」 someshiit 山姆，也將首度在草草戲劇節登台，不只演唱經典曲目，更將帶來「以上與未滿」主題獨家演出。 

▲▼第17屆「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開，在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。（圖／阮劇團提供）

▲「裝咖人 Tsng-kha-lâng」樂團團長兼主唱張嘉祥，擔綱「外野」國家廣播文物館策展重任。（圖／張嘉祥）

「外野」位於國家廣播文物館，由出身民雄的「裝咖人 Tsng-kha-lâng」樂團團長兼主唱張嘉祥，擔任專案策展人，在國家廣播文物館以「世界」、「社區」、「親子」為主軸，帶來主題展覽、東南亞市集、藝術表演。展期間每日11:00～17:00開放入園，全數免費，歡迎關心多元文化、移民工議題的朋友，或是親子旅人，一起從社區出發，連結世界。

第17屆「草草戲劇節」早鳥票券將於1月14日在OPENTIX、Klook兩大平台正式啟售，完整表演卡司及內容將陸續釋出，可關注草草戲劇節Facebook 粉絲專頁Instagram

第17屆草草戲劇節「以上與未滿 Almost, But Not Quite」
日期｜2025年3月15日～3月23日 
地點｜內野－嘉義縣表演藝術中心（嘉義縣民雄鄉建國路二段265號）、 外野－國家廣播文物館（嘉義縣民雄鄉民權路74號）

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