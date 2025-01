嘉義「草草戲劇節」連續9天百場表演、戶外市集　首度延長到夜間

▲「草草戲劇節」將於3月15日至3月23日展開,帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動。(圖/阮劇團提供)



記者林育綾/綜合報導

嘉義最大規模民間自辦國際藝術節「草草戲劇節」,今年邁入第17屆,將於3月15日至3月23日展開,在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區帶來為期9天、橫跨兩周、超過100場活動,包括跨界演出、走繩儀式、多元戶外表演、特色市集,首度延長至夜間,還特別規劃內外野區域,有免費入場的東南亞市集、主題展覽、藝術表演等,早鳥票從1月14日啟售。

▲第17屆「草草戲劇節」在嘉義縣表演藝術中心全園區、民雄場區展開。(圖/阮劇團提供)



「草草戲劇節」從2009年起,每年3月初春在嘉義縣表演藝術中心舉行,邀請國內外表演團隊進行戶外展演,串連在地能量,已成為全台具代表性戲劇節之一。今年即將邁入17屆,以「以上與未滿 Almost, But Not Quite」為主題,由出身嘉義的平凡製作studio ordinary 創辦人暨創意總監黃銘彰擔任策展人,以17歲徬徨少年為靈感,摸索生命中必然存在的各種模糊與流動。

策展人黃銘彰表示,人生常有這樣的時刻,好像越過了什麼,卻又卡在中間,不上不下。「以上與未滿」不僅呼應草草戲劇節邁向成年之際的摸索與試探,也對應在瞬息萬變的當代,人們時常必須面對的某種曖昧、流動、介於之間的生命狀態。

▲「草草戲劇節」從2009年起,每年3月初春舉行,成為全台具代表性戲劇節之一。(圖/阮劇團提供)



在表演內容上,今年草草戲劇節更類比全球表演藝術盛會「亞維儂藝術節」(Festival d'Avignon)分為「內亞」(Avignon IN)和「外亞」(Avignon OFF),分別帶來當代頂尖表演藝術演出、實驗性多元創作之作法,特別將場域擴張為位於嘉義縣表演藝術中心的「內野」、民雄市區的國家廣播文物館的「外野」兩大展區。

今年活動涵蓋文學、閱讀、影像、親子、幼兒福祉、移民工議題、共創、走讀等多元議題,並邀請「越在嘉文化棧」、「The Vibe 宇宙安排」、「社團法人台灣親子共學教育促進會」、「嘉義書式生活」、「西榮 23 藝術」、「打貓街坊文化協會」6大來自不同世代、橫跨多元議題的嘉義團隊齊聚,彼此碰撞。

▲今年節目將分為「內野」、「外野」。(圖/阮劇團提供)

「內野」全場分為售票區與免費區,售票區包含內台跨界演出、戶外樂團演唱、主題講座與展覽;免費區則有走繩儀式、多元戶外表演、特色市集等。今年內野更首度延長至夜間時段,展期間每日下午3點到晚上9點開放入園。

值得一提的是,今年內台跨界演出特別延續去年與音樂人PUZZLEMAN在戶外演出合作的緣分,進一步在劇場產生創作連結,開啟音樂與戲劇的超跨界表演;新銳人氣樂團「公館青少年」也將與策展人黃銘彰共創新作,備受期待。

另一方面,金曲樂團百合花、以「豚式風格」風靡年輕世代的樂團「海豚刑警」、在《大嘻哈時代 2 》引起廣泛矚目的「臥室饒舌家」 someshiit 山姆,也將首度在草草戲劇節登台,不只演唱經典曲目,更將帶來「以上與未滿」主題獨家演出。

▲「裝咖人 Tsng-kha-lâng」樂團團長兼主唱張嘉祥,擔綱「外野」國家廣播文物館策展重任。(圖/張嘉祥)



「外野」位於國家廣播文物館,由出身民雄的「裝咖人 Tsng-kha-lâng」樂團團長兼主唱張嘉祥,擔任專案策展人,在國家廣播文物館以「世界」、「社區」、「親子」為主軸,帶來主題展覽、東南亞市集、藝術表演。展期間每日11:00~17:00開放入園,全數免費,歡迎關心多元文化、移民工議題的朋友,或是親子旅人,一起從社區出發,連結世界。

第17屆「草草戲劇節」早鳥票券將於1月14日在OPENTIX、Klook兩大平台正式啟售,完整表演卡司及內容將陸續釋出,可關注草草戲劇節Facebook 粉絲專頁、Instagram。

第17屆草草戲劇節「以上與未滿 Almost, But Not Quite」

日期|2025年3月15日~3月23日

地點|內野-嘉義縣表演藝術中心(嘉義縣民雄鄉建國路二段265號)、 外野-國家廣播文物館(嘉義縣民雄鄉民權路74號)