以哈停火談判重大進展！　可望「川普就職前」達成協議

▲根據最新消息，以哈談判取得重大進展。圖為以色列襲加薩中部。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

知情官員13日透露，以色列與哈瑪斯的停火及釋放人質談判，在一夜之間取得重大進展，儘管尚未達成正式協議，但預計在川普就職之前，可望達成目標。

《美聯社》報導，加薩戰爭已經持續15個月，顯著破壞中東局勢的穩定，如今3位知情官員匿名透露，談判取得重大進展，對於結束這場衝突而言，未來幾天至關重要。但在過去一年，美國官員也多次表示即將達成協議，卻又陷入僵局。

第一位知情官員表示，停火談判在一夜之間取得突破，一項協議已經被提出，並且正在研議中。以哈談判代表如今已把協議草案提交給各自領袖，以利進行最終批准，接下來24小時非常關鍵。

▲哈瑪斯官員透露，還有一些問題有待討論，包括以色列撤軍。（資料照／路透）



此人也透露，卡達再度向哈瑪斯施壓、要求接受協議。與此同時，川普任命的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）也在施壓以色列。魏科夫近期加入停火談判，最近幾天都待在中東。

第二名埃及官員也指出，談判在一夜之間取得良好進展，但可能還需要幾天時間，各方目標是在川普1月20日就職前達成協議。第三名官員則提到，談判進展順利，儘管還沒有結束，但預計川普就職之前，就可能達成協議。

不過，一名哈瑪斯官員表示，還有一些爭議問題有待解決，包括以色列結束戰爭的承諾、以色列軍隊撤離、人質與換囚的細節等。前文提及的埃及官員也證實，這些問題仍在討論中。