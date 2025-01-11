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社會 社會焦點 保障人權

國3大甲路段驚見「木片飛鏢」狂射　賓士滿頭疤超慘畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

國道3號北上159.1公里大甲路段昨（10）日下午5點多發生一起驚險意外，1輛白色賓士車行駛在內側車道時，前方小貨車突然飛落數片木片，由於速度實在太快，賓士車無處可躲，引擎蓋慘遭砸中，傷痕累累，跟在賓士車後方的駕駛拍下過程，不但很有正義感的追上小貨車告知，還PO網提醒大家，警方則表示，已傳喚肇事車主到案說明。

▲▼賓士車遭前車飛落的木片砸中，國道警方表示，已傳肇事駕駛說明。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賓士車遭前車飛落的木片砸中，後方網友拍下過程。（圖／jayjay01317提供）

網友PO文，「新聞常看到國道掉落物，沒想到會發生在自己身上，可憐的白色賓士，首當其衝被砸，貨車肇事逃逸，追上去告訴他砸到車了，他一副已經發生了不然怎麼樣的態度....」。

國道七隊表示，白色小客車遭前方小貨車載運之木片掉落，道致車輛受損之事故，所幸沒人受傷，呼籲裝載貨物勿超高、超寬、超長及超載，應綑紮牢固，高速公路裝載貨物掉落致肇事者，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處駕駛人3000以上、18000元以下罰鍰；如造成道路堵塞或引發交通事故，妨害公眾往來國道通行之安全，將以公共危險罪嫌從嚴究辦。

▲▼賓士車遭前車飛落的木片砸中，國道警方表示，已傳肇事駕駛說明。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼賓士車遭前車飛落的木片砸中，引擎蓋上「傷痕累累」。（圖／民眾提供，下同）

▲▼賓士車遭前車飛落的木片砸中，國道警方表示，已傳肇事駕駛說明。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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