　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

▲▼市警局長李西河在12日凌晨時分前往北市中山區酒店參加臨檢勤務。(圖／記者邱中岳攝）

▲中山區酒店臨檢。示意圖非本文當事人。(圖／記者邱中岳攝）

記者黃翊婷／綜合報導

一名15歲少女2023年間被媒介至北部從事陪酒工作，牽線人王姓女子甚至找來2名男模一起玩4P，期間拍下性影像。台北地檢署日前偵結此案，並依意圖使未滿16歲少女與他人性交而媒介、拍攝未成年性影像等罪嫌，起訴王女和2名男模。

檢方調查，王女2023年間媒介少女至酒店從事坐檯陪酒工作，並從中抽成獲得4060元，同年4月間她找來李姓、林姓男模一起狂歡，期間經少女同意，不僅發生性行為，還用少女的手機拍下性影像。

▲▼女童從3歲起連續7年慘遭繼父性侵多次。（示意圖／CFP）

▲少女透過王女媒介，在北部從事陪酒工作。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

事後少女還曾透過通訊軟體向他人提及此事，承認與2名男模玩4P、抱怨大家都睡著了她很無聊等等。檢方認為，當時少女並沒有對外求援。

不過，王女、2名男模與少女一起開房間、拍攝性影像等行為，仍觸犯法律。檢方日前偵結此案，並依意圖使未滿16歲少女與他人性交而媒介、拍攝未成年性影像等罪嫌，將3人起訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。
(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。
(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷
15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光
慈濟盜圖　釋昭慧反批「畫家兒」蹭熱度：都是受害者
刮刮樂「號碼全槓龜」卻仍中1.5萬　原因驚呆全場：不懂亂丟就
快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分
不用搶打麻疹疫苗　專家曝數據更擔心1疾病：過年群聚要來了
不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

88會館「洗錢大亨」郭哲敏　一審辯論終結檢求刑15年

飯局妹招待所醉倒遭撿屍！男客手機裡「找到私密照片」

慈濟爆盜圖「畫家兒喊拆畫」！釋昭慧反批蹭熱度：都是受害者

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物曝秘辛　正宮復仇成功

電子公司老闆偷吃「小三名列孝媳」！妻被瞞20年完美復仇

隔壁失火照排隊！景美水煎包攤愈排愈多人　民眾傻眼：那麼好吃？

科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

柯佳嬿正面迎向40歲　「把握接下來時間」

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

泰女學生衝上前救昏迷老人　協助醫護人員CPR暖心救援

「理科太太」前夫庭上淚崩！　喊不能見兒她批：鱷魚的眼淚

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

88會館「洗錢大亨」郭哲敏　一審辯論終結檢求刑15年

飯局妹招待所醉倒遭撿屍！男客手機裡「找到私密照片」

慈濟爆盜圖「畫家兒喊拆畫」！釋昭慧反批蹭熱度：都是受害者

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物曝秘辛　正宮復仇成功

電子公司老闆偷吃「小三名列孝媳」！妻被瞞20年完美復仇

隔壁失火照排隊！景美水煎包攤愈排愈多人　民眾傻眼：那麼好吃？

科技男PO文散布「北榮麻疹大流行」假訊息　士檢複訊10萬交保

角頭「陳老師」刀槍奪1命！躲24年以為逃過追訴期　現身下場曝

小孟老師／1月11日星座運勢　射手值得被溫柔對待

想消雙下巴必學女星都做的「5個瘦臉好習慣」　睡前2分鐘按摩Hold住小V臉

日本無償提供裝置！菲律賓巴丹島裝「海岸監視雷達」　距台灣超近

最凍時刻還沒到！專家曝：台北可能觸及寒流標準　下週三北部驟冷

英麥當勞700員工提告！　男經理要17歲少女「上床換排班」

知名企業女主管爆霸凌　「外套有皺褶」逼公開脫衣

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

坤達突擊放閃！　親掌鏡「3祝福」慶柯佳嬿40歲生日

人妻傳訊「寶貝❤」辯：只是朋友　豬隊友IG打她臉

快訊／合歡山兩波降雪！　厚度達3公分

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

慈濟爆盜圖畫家兒喊拆畫！釋昭慧：蹭熱度

電子公司老闆偷吃「小三列孝媳」　妻復仇了

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物驚曝秘辛　正宮復仇成功

飯局妹遭撿屍　男客手機裡找到私密照片

找15歲少女陪酒、搞4P　3人被起訴

隔壁失火水煎包攤照排隊　民眾看傻眼

角頭「陳老師」奪1命　逃24年遭判15年

更多熱門

相關新聞

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

傳4檢不知與吳乃仁同桌　昌酸這句

民眾黨代理主席黃國昌8日爆料，欠國庫1.74億元的民進黨大老吳乃仁，去年12月底現身包廂低消6萬的某高檔餐廳，席間竟有台北地檢署徐名駒等檢察官；有媒體9日爆，當天是由徐主揪，其他4名檢察官對吳出席應不知情，感覺是有心人設局。黃國昌9日痛批，從頭開始吃到結束，才赫然發現同桌的是吳乃仁嗎？講這種話不會笑掉人家大牙嗎？至於法務部長鄭銘謙的回應，黃直言「講話軟趴趴」。

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

昌爆吳乃仁出入高檔餐廳　一旁有北檢

黃國昌無奈「全台誰覺得柯文哲會逃」：腦袋有洞嗎

黃國昌無奈「全台誰覺得柯文哲會逃」：腦袋有洞嗎

看柯文哲涉「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

看柯文哲涉「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

柯文哲等5人交保條件曝　除2原因「不得接觸同案被告、證人」

柯文哲等5人交保條件曝　除2原因「不得接觸同案被告、證人」

關鍵字：

台北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

E級正妹網紅下海拍AV...落淚了

沈慶京問應曉薇「今天不想爽啊」　對話被挖出

小時候冬天超冷「阿嬤都會說1句話」！爆共鳴

鬼鬼生女表態不婚！網紅讚她：強大

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

雙胞胎遭保母摔打搖晃　母看畫面痛哭

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

慈濟盜圖「攬功師姐」現況曝！　釋昭慧護航

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

羅志祥、周揚青爆同遊東京　助理揭真相

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

一家三代都得糖尿病！醫嘆「壞習慣不改」：腎隨時會壞

快訊／超人氣實況主NL結婚

2人幼兒園扮演夫妻…20年後真結婚了！

整晚性愛狂歡　女嗨到爆一刀斬斷他陰莖

更多

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　邰智源罕見動怒吐槽：很低級

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面