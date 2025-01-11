15歲「陪酒少女」跟2男模4P錄影　下場曝光

▲中山區酒店臨檢。示意圖非本文當事人。(圖／記者邱中岳攝）

記者黃翊婷／綜合報導

一名15歲少女2023年間被媒介至北部從事陪酒工作，牽線人王姓女子甚至找來2名男模一起玩4P，期間拍下性影像。台北地檢署日前偵結此案，並依意圖使未滿16歲少女與他人性交而媒介、拍攝未成年性影像等罪嫌，起訴王女和2名男模。

檢方調查，王女2023年間媒介少女至酒店從事坐檯陪酒工作，並從中抽成獲得4060元，同年4月間她找來李姓、林姓男模一起狂歡，期間經少女同意，不僅發生性行為，還用少女的手機拍下性影像。

▲少女透過王女媒介，在北部從事陪酒工作。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

事後少女還曾透過通訊軟體向他人提及此事，承認與2名男模玩4P、抱怨大家都睡著了她很無聊等等。檢方認為，當時少女並沒有對外求援。

不過，王女、2名男模與少女一起開房間、拍攝性影像等行為，仍觸犯法律。檢方日前偵結此案，並依意圖使未滿16歲少女與他人性交而媒介、拍攝未成年性影像等罪嫌，將3人起訴。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 發現兒少性剝削，請撥打110、113。

(四) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(五) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。