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小三列孝媳！電子公司老闆出軌20年遺物曝秘辛　正宮復仇成功

電子公司老闆過世，妻子整理遺物時才知丈夫竟和女員工同居20年。（示意圖／翻攝自Pexels）

▲ 電子公司老闆過世，妻子整理遺物時才知丈夫竟和女員工同居20年。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

台北市一名電子公司董娘整理廖姓丈夫遺物時，意外發現離家20年的亡夫竟與李姓女員工搞不倫，2人還共築愛巢，氣得提告求償200萬元。李女辯稱，自己和廖男僅是朋友，非基於男女交往之情而同居。法官查出，廖男曾將母親後事交給李女操辦，訃聞亦將其列為「孝媳」，顯見2人關係匪淺，應賠償元配100萬元。李女上訴二審遭駁回，全案定讞。

根據判決書，原告主張，她和廖男於民國63年4月11日結婚，婚後育有3子女，並共同成立電子公司，惟廖男前於89年間突然搬離住所與被告同住，雖然自己當時知道男方有外遇，但以為2人早已分手，直到整理廖男遺物時，才發現雙方仍持續同居，顯已逾越普通友人之情誼，侵害配偶權情節重大，要求賠償200萬元。

李女辯稱，她雖自85年間於電子公司工作時起，即知悉廖男為有配偶之人，並自90年間起與其同居至死亡為止，然其等僅為朋友關係，非基於男女交往之情而同居，且原告自始即知悉並同意2人同居，已阻卻行為之違法性，難認配偶權遭侵害，又原告之夫妻關係早已名存實亡，縱得請求非財產上之損害，數額亦屬過高。

一審認為，被告雖抗辯其與廖男非基於男女交往之情而同居，然觀諸2人合影照片，可見雙方互貼臉頰，已逾越一般男女正常社交舉止，況李女自陳廖男曾將母親後事交予其操辦，部分訃聞上亦將其列為孝媳，要說2人無男女交往之情，實屬無稽，依一般社會通念，足以破壞原告婚姻生活之圓滿、安全及幸福。李女上訴二審遭駁回，全案定讞。

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