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快訊／13縣市低溫特報！強烈大陸冷氣團發威　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署今（10日）晚上10時36分針對13縣市發布低溫特報，因10日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今（10）晚至明（11日）苗栗以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣等13縣市，預計影響時間將持續到11日晚上7時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

低溫橙色燈號（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣

低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：
台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣

▲低溫特報

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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