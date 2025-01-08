桌遊店當極樂天堂！百萬網紅指侵女甜點師...下場曝光

▲余尚泓常在桌遊店舉辦演講等各式活動，吸引粉絲。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

本刊去年報導，經營部落格「多多看電影」、擁有百萬粉絲的知名影評人余尚泓，遭控劈腿多名女子，還把自己開的桌遊店當成砲房，跟女客人、粉絲發生關係，更離譜的是，他還涉嫌用店內監視器偷拍性愛過程，存在雲端。一名被害女子驚覺有異，上門找他對質蒐證，將他踢爆。結果，余又爆出他在店內2度性侵女甜點師，被一狀告上法院，台北地院日前依強制性交罪，將他判處3年10個月徒刑，全案可上訴。

根據判決書，余於2018年8月間，經由交友軟體「weTouch」結識A女，隨後密切聯繫及見面數次，他得知A女有烘焙專業，聲稱要聘用她成為其萬華桌遊店的甜點師，2人於2020年8月起開始合作。但一個月後某天凌晨，余進入店內，看到A女單獨在廚房製作甜點，就從她背後以徒手捏肩膀，身體順勢貼近，A女見狀便離開廚房，余仍緊跟在後。

不久，A女再回到廚房後，並出聲拒絕：「我在忙」、「我有男友」、「不要這樣」、「不要碰我」，但余不顧A女用前臂抵擋、推開、撇頭、緊閉嘴唇、將雙腿併攏夾緊反抗，仍強行以雙手抱住A女，強吻頸部、耳朵及臉頰，並藉自身力量優勢，觸碰胸部、陰部，再以手指強行插入A女下體指侵得逞。10分鐘後，余又再次強抱、強吻A女耳朵及嘴唇，繼續對A女指侵。

A女遭性侵後身心受創，對余提出妨害性自主告訴。法院審理時，余辯稱他和A女本來就有親密關係，且事隔多年，他已不記得當晚之事，還稱店內營業時間很晚，屬於開放式場合，如果發生性侵案，客人和鄰居應都能看到、聽到，A女也能直接離開現場，不可能冒風險性侵她。

余的委任律師稱，A女的陳述矛盾，自稱被性侵卻未積極拒絕，余無從得知其意願，推測A女是與余合作過程中產生不滿，後來又看到媒體報導余的渣男行徑，所以才提告報復。但就算余的性愛關係浮濫，也不代表余有性侵。

不過，A女的室友出庭證稱，A女曾向她哭訴被老闆性侵，甚至出現「笑著流眼淚」的情緒，感覺A女心灰意冷。另法官調閱A女和友人的通訊，也顯示她在案發後情緒悲憤，認為自己「廉價」，還檢討自己是否有讓余覺得性暗示之處，顯示她並非出於自願。

法官認為，余和A女無親密關係，且余男在偵訊時也坦承捏A女肩膀等不利於己的供述，更能證實A女所言，加上其他補強證據，認定余強制性交犯行屬實，將他判處3年10個月徒刑。

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