海基會羅文嘉：新一年盼與對岸海協會恢復往來

▲羅文嘉盼兩岸兩會恢復往來。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉10日在例行背景說明會上表示，新的一年兩岸兩會（海基會、海協會）能恢復過往例行性的往來，面對民眾所關心的議題，討論出解決方式。

羅文嘉提到，新的一年，大家都期待兩岸兩會能有所突破，站在兩岸人民的立場、兩岸政府的立場，期待這樣的突破能更加舒緩在亞太地區，由於對岸採取軍事行動，還有海警船等灰色地帶行動所造成的一些緊張。」

羅文嘉指出，希望兩岸兩會能在未來的一年，有機會恢復兩會例行性的往來，面對民眾所關心的議題，來討論解決的方式，「兩岸的問題是從1949年以來，歷史所造成的問題，既然是歷史造成的問題，就需要時間來解決。」

羅文嘉說，時間是重要的因素，很多事沒有經過時間的沈澱，沒有經過時間歲月的摸索，總是會被當下的思維所迷惑，但從大的歷史角度來看，就會發現其實很多問題應該採取什麼位置。

羅文嘉也回應了對岸海協會、國台辦的新年談話，「我們要呼籲對岸用務實的態度以及恢宏的氣度，來看待歷史產生的課題，這個課題不是單方面能夠去處理和解決的。」

羅文嘉指出，恢復從1991年開始，兩會花多年時間摸索建立起來的制度性協商與會晤，就能夠按照這個機制去解決還沒有解決的問題，「我相信35年前之所以要成立兩岸兩會，一定有其背景與原因，這35年來，不管兩岸的政治形勢怎麼改變，兩會都產生了一定的作用。」

羅文嘉期望，2025年能根據過去35年來，開創者所建立、走過、留下的基礎，恢復兩岸兩會的制度協商。