女師調職驚見「師生脫離苦海」花圈！怒求償20萬　法院判同行免賠

▲台南教師調職收「脫離苦海」花圈狂賀，法院判無侵犯名譽權。（圖／翻攝自網路社群，下同）

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市一名小學陳姓女輔導主任，在調任至新學校後，驚見門口擺放了六對大花圈，上頭寫著「狂賀陳大主任榮調北區小學，脫離苦海的小老師家長學生狂賀」等字樣，氣得她將送花圈的鄭姓女輔導主任告上法院，要求賠償精神損害20萬元。對此，台南地院也做出判決。

根據法院判決書，陳姓主任曾在台南市中西區的一所小學任職，後來調任至北區的一所小學，並在2023年7月17日接受教評會審查。然而，在該日清晨，另一所溪北地區的小學鄭姓輔導主任將花圈送到北區小學門口。陳主任認為，鄭主任的行為暗示她在前任學校造成困擾和痛苦，並表達了「做人做事失敗」的意思，進而減損她的社會評價，將此事告上法院。

對此，鄭主任在法庭上辯稱，花圈上的文字是描述家長與師生的感受，並非指特定事實。此外，陳主任在中西區小學任教期間，因為音樂藝才班的運作出現爭議，且有家長向教育局投訴，她認為「脫離苦海」一詞描述的是陳主任與原校師生及家長分道揚鑣的情境，並無惡意。

台南地方法院審理後認為，鄭主任的言論雖然可能讓陳主任感到不快，但她並未使用偏激不堪的言詞，只是基於對學校事務及師生權益的議題發表個人主觀意見，因此不具違法性，並未侵犯陳主任的名譽權。法院最終判決，陳主任的訴求無理由，應予駁回。