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中國「人類間質肺炎病毒」爆發！WHO：與官方保持聯繫

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，人類偏肺病毒）感染病例，入冬後在中國明顯增加。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。對此，世界衛生組織（WHO）表示，正在與中國衛生官員保持聯繫，目前尚未收到任何不尋常的疫情模式報告。

綜合外媒報導，中國疾控中心數據顯示，中國冬季常見的呼吸道感染病例有所增加，包括季節性流感病毒、呼吸道合胞病毒（RSV）、HMPV以及導致新冠肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。不過WHO指出，中國報告的呼吸道感染病例數處於冬季的正常範圍內，「目前醫院的使用率低於去（2024）年同期水平。」

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

儘管中國各地醫院患者人數增加，但中國當局報告稱，醫療系統並未承受過大壓力，也未觸發任何緊急聲明或反應。WHO則表示，將繼續通過合作監測系統，在全球、地區和國家層面監測呼吸道疾病，並根據需要提供更新。

WHO強調，HMPV並非一種新病毒，它於2001年首次被發現，是一種在冬季和春季流行的常見病毒，通常會引起類似普通感冒的呼吸道症狀，在某些情況下可能導致更嚴重的疾病，如支氣管炎或肺炎，但死亡率較低。其中，嬰幼兒和老年人風險最高，免疫系統較弱的人群也屬於高危人群。

▲大陸呼吸道疾病感染進入高發期，除A型流感，HMPV感染數也在增加。（圖／翻攝微博）

有評論將此次疫情與2019年底爆發的新冠疫情相提並論，認為當局應避免重蹈覆轍。對此，中國疾病控制中心傳染病所所長闞飆表示，目前14歲及以下的感染者比例上升，尤其在北部省份更為明顯，但他強調，2024年的呼吸道疾病流行規模低於2023年，且醫院也沒有因該病毒出現難以承受的狀況。

而除了中國的HMPV疫情引發了全球關注外，包括印度和印尼都出現感染病例。WHO發言人哈里斯在記者會中指出，他們將與中國當局合作監測情況。

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