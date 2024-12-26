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陸示警「人類偏肺病毒」大流行　醫曝台早有過一波：別嚇自己

「咳嗽、打噴嚏拉下口罩噴射飛沫」　醫曝超NG行為：很多人這樣做！（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中國疾控中心日前警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」（HMPV，人類偏肺病毒）感染病例，入冬後在中國明顯增加。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。不過，旅日達人、前台大感染科主治醫師林氏璧就指出，這對台灣而言不是新病毒，「台灣去年就有一大波流行了，不要自己嚇自己。」

林氏璧看到各種談論人類偏肺病毒的新聞後，在粉專「日本自助旅遊中毒者」呼籲，「建議不要用中國使用的名字，這樣會讓人誤會以為又有什麼新病毒跑出來了。」

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他指出，中國疾控中心警告感染「人類間質肺炎病毒」的病例，入冬後在中國明顯增加，尤其以14歲以下及北方省區尤其明顯，目前沒有疫苗，甚至也沒有抗病毒藥物。

他接著就解讀，「台灣何止有病例而已，台灣2023年前半年流行最嚴重的就是這隻」，指出台灣去年就有一大波流行了，「不要自己嚇自己」。

林氏璧點名小兒感染科醫師黃瑽寧在2023年4月就曾在臉書談論過該病毒，當時人類偏肺病毒被稱做「小孩殺手」、「恐怖肺炎」，但該病毒每個人遲早會得，躲也躲不掉，「保持平常心，健康飲食、健康生活、把過敏控制穩定，感染後也不至於太嚴重。」

林氏璧也說，該病毒全世界都有，而且是造成五歲以下小孩呼吸道感染的重要病原，僅次於RSV。但就算被感染了，絕大多數都能靠自己的免疫力恢復，且疫苗已經在研究、進行中，可以期待未來是否會問世。

最後他也指出，該病毒是飛沫傳染的呼吸道病毒，「老話一句，戴口罩勤洗手可以防百病！酒精乾洗手可防新冠／流感／A型鏈球菌／黴漿菌／HMPV／RSV，肥皂洗手可防蘋果病／腸病毒（這些細菌病毒也太多了～～～）。」

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