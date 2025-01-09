謝典林怨「鬥輸姊姊」爆家族內鬥！本人急刪文：喝醉　爸爸說話了

▲彰化縣議長謝典林。（圖／彰化縣議會提供）

記者閔文昱／綜合報導

彰化縣議長謝典林近期疑似因為喝醉，在臉書連發15篇貼文，其中一篇更提到「我只是鬥輸姐姐，只是想苟延殘喘啊！」被解讀為與姊姊、現任立委謝衣鳳的政治之爭。不過，他今（9日）下午又一一將貼文刪除，並證實是因為「喝醉了」，否認與姊姊鬥爭傳言，種種說法令人摸不著頭緒。

謝典林9日凌晨在臉書發出3篇貼文，其中一篇寫道「我人也老了！我只是鬥輸我姐姐！我只是想苟延殘喘啊！我什麼都不是不可以嗎？你不能酒醉講不出話來嗎？」但不久後這些貼文均被刪除。地方政壇解讀，此舉顯示謝典林對於下屆彰化縣長選舉中，可能與姊姊謝衣鳳競爭的壓力。

▲彰化縣議長謝典林貼文引發關注。（圖／翻攝自Facebook／謝典林）

事實上，謝衣鳳被認為是下屆彰化縣長的熱門人選，但胞弟謝典林也有志於問鼎縣長寶座的說法，在地方政壇甚囂塵上。針對此事，謝典林則回應，「我醉了」。而謝衣鳳也對於謝典林的言論表示，「議長醉了」，否認姊弟感情不睦。

謝典林先前也被傳出有意幫助民眾黨創黨元老、前立委蔡壁如競逐民眾黨主席，謝隨後透過彰化縣議會發聲明證實，「幫忙蔡壁如，就是在幫忙拯救柯文哲，也為了下一次藍白合能夠成功打下堅實的基礎」。

根據《自由時報》報導，姊弟倆的爸爸「謝董」謝新隆澄清，謝衣鳯和謝典林姐弟感情很好，日常互動也正常，「謠言止於智者！」近期因外界盛傳謝衣鳯有意參選縣長，讓謝典林備感壓力，加上喝了酒，才會發表這些言論。

▼國民黨立委謝衣鳳。（圖／記者湯興漢攝）