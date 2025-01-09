陸委會證實與陸涉台學者互動　聚焦「兩岸一些具體存在的問題」

▲ 陸委會發言人梁文傑 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

疫情過後，大陸「首次」批准上海兩位重要涉台學者嚴安林、盛九元近期將訪台學術交流，包括將與綠營背景的智庫互動。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（9）日也表示會做「適當安排」，陸委會也安排與學者互動，至於雙方交流內容關於「兩岸一些具體存在的問題」，只要有交流互動都是好事。

上海兩位重量級涉台學者近日訪台，分別是上海國際問題研究院學術委員會主任、上海市台灣研究會會長嚴安林，上海交通大學台灣研究中心主任盛九元。據了解，嚴安林與亞太基金會、綠營智庫等單位交流互動。

對此，梁文傑今天也證實有此事，大陸來學者確實與亞太基金會晚宴餐敘，並且強調「有助於增進雙方的相互理解，我們也是樂見。」說到與兩位學者互動，則是強調「我們會做適當安排」。

媒體追問，「陸委會做的適當安排是否解讀會親自與大陸學者做接觸，或是請其他學者代為接觸？」梁文傑則表示，「本會會和這些學者安排做互動。」

談及雙方可能觸及內容？梁文傑沒有進一步說明具體內容，只透露將是「兩岸之間的一些具體存在的問題，只要有交流互動都是好事，也是我們的立場。」

梁文傑也補充，疫情後兩岸專業交流現況，雙方交流沒有終止不斷，包括對岸學術界也來非常多人，「113年有300多名大陸校長、副校長層級的人來台，包括來台研修交換陸生也超過2000人。」