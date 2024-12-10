家長團體挺「班班喝鮮奶」　國教盟：有配套就能續推

▲「班班喝鮮奶」上路以來爭議不斷。（圖／景美國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國教師工會總聯合會今指出，「班班喝鮮奶」爭議不斷，要求中央停止學童乳政策，別再把學校當成施政提款機。但由家長代表組成的國教行動聯盟與董氏基金會也發出聯合聲明，認為政策立意良善，只是配套措施不足影響成效，呼籲政府續推並與相關團體充分溝通。

農業部今邀集各縣市召開「114年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫執行方向研商會議」，由行政院食品安全辦公室主任許輔、農業部次長杜文珍、教育部次長張廖萬堅共同主持，討論明年度執行方向。因教師和家長團體並未受邀，相關團體紛紛發出聲明表達看法。

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國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，幫助學童攝取鈣質，政策立意良善，經費也都有了，現在是執行層面出問題，不代表政策不對，希望政府能持續推動，訂定更多配套，不要中斷走回頭路。

王瀚陽指出，乳品廠商以14元200cc的優惠價格供應，另有企業願意捐助冷藏設備，教育部應將冷鏈設備納入學校補助計劃，並與相關團體充分溝通，可透過志工或家長協助配送，可提升政策執行效率，避免增加教師行政負擔，若政策搖擺不定，將讓廠商無法規劃產能，臨時生產只會增加成本，學校也無所適從。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，「班班喝鮮奶」政策可滿足學童在成長階段的鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，每周提供400cc學童乳品政策不應減少或取消，不論是鮮乳或保久乳，均為國產生乳製成，營養價值相近，保久乳更能解決配送問題，對乳糖不耐症或牛奶過敏者，則可選擇其他高鈣食品。