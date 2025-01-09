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不要恐慌性搶打麻疹疫苗！衛福部喊話：2高風險族群優先接種

▲麻疹疫苗,MMR,麻疹,德國麻疹。（圖／記者嚴云岑攝）

▲麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗 (MMR)。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發麻疹疫情加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗，衛福部次長林靜儀今（9）日發文喊話，「真的不用每個人恐慌性接種麻疹疫苗」，現在應該評估自費接種疫苗者分別是「1981年之後出生的醫療人員已無抗體者」、「1981年之後出生的人要去麻疹流行區者」。林靜儀無奈指出，沒建議的族群先不用一頭熱，老是反過來走真的對自己沒好處。

林靜儀指出，醫療人員是因為較容易接觸感染者也容易傳播給其他免疫力低下患者，所以醫療機構群聚感染會成為一個必須處理的事件，一般人不用緊張。

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根據疾管署2021年台灣國民免疫力長期調查研究，我國麻疹抗體陽性率約70%，最低族群為15到19歲僅37%，最高為55到59歲族群為97%，其次為3到4歲族群及50到54歲族群，均為93%。

疾管署發布建議，應該評估自費接種麻疹者是1981年（含）以後出生成人，並以下列2大族群為最優先接種建議對象，後續視疫苗供應狀況再適時調整：

一、1981年（含）以後出生之醫護人員不具有5年內麻疹抗體陽性證明，且距前1劑MMR疫苗接種時間超過15年

二、1981年（含）以後出生之成人，若須前往麻疹流行區（如越南、印度、柬埔寨），經醫師評估後需接種之民眾（日本、韓國非屬麻疹流行區）

林靜儀指出，小孩則照幼兒手冊的接種時程依序接種。根據疾管署規範，現行我國幼兒常規於出生滿12個月、滿5歲至入小學前各接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年2劑接種完成率均高達97%以上，群體免疫高於歐、美、日等先進國家。

林靜儀補充：「1981年之前出生的我們，多數都得過麻疹已有免疫力了。」她強調，接種疫苗的順序時間和對象都有流行病學評估；拜託大家，疾管署建議接種時好好接種，沒建議的族群先不用一頭熱，老是反過來走真的對自己沒好處。

▲▼針對國內發生本土麻疹疫情民衆及醫療照護人員，麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

▲麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）接種建議。（圖／疾管署提供）

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