　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

▲重慶兒童醫院。（圖／CFP）

▲重慶兒童醫院。（圖／CFP）

文／中央社

中國大陸流感疫情持續升溫，北方省區醫院人滿為患，多地疾控部門呼籲做好個人防護，防範呼吸道傳染病，但無需過度驚慌。據報導，部分流感藥物被冠上「特效藥」之名，遭搶購一空，甚至出現囤藥炒作價格的情形。

綜合央視新聞、香港經濟日報、錢江晚報報導，自去年12月，中國大陸出現大規模呼吸道疾病傳染，導致多地特別是北方省區醫院人滿為患。

據中國疾控中心最新資料，近期流感的疫情有升溫趨勢，其中以A型流感佔絕大多數。

中國大陸多地疾控部門提醒民眾，做好個人防護，注意防範呼吸道傳染病。不少醫院的流感就診人數大幅上升，但醫界評估患者人數尚未到達最高點。此外，有醫生提醒，接種流感疫苗是預防流感的最佳手段，別盲目用藥、囤藥。

雖然醫生預先提醒，但隨著流感疫情蔓延，中國大陸多地仍出現搶購藥物的情形，特定藥物更因為被冠上「流感特效藥」而一藥難求。

除了一般熟悉的奧司他韋（Oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）外，近期瑪巴洛沙韋（Baloxavir marboxil，商品名：紓伏效Xofluza）也出現搶購的情形。

報導指出，瑪巴洛沙韋是進口藥物，價格本來就偏高，近期由於供求上升，各地藥局的零售價格也水漲船高，部分賣家甚至喊到每盒人民幣300元（下同，約新台幣1350元），目前市場價格普遍落在220元到260元之間。

針對瑪巴洛沙韋缺貨的情況，有售藥平台表示，在需求量上漲較為明顯的城市，已聯動藥企、連鎖藥店進行精準補貨，全力保障流感用藥平價供應。

報導引述醫療人員表示，目前中國大陸流感藥物儲備充足，因此不建議囤藥。此外，部分治療流感的藥物是處方藥，須在醫生或藥師指導下使用，不能自行服用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡阿嘎擁7間北市房「YT這麼好賺？」　網曝賺翻真相
趙露思解約恐無望　陸媒曝最慘下場
美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕
獨／邱軍撞死人遭切割　業界人士估「恐賠千萬以上」
快訊／19歲男騎士自摔撞轎車　頭部重創不治
強冷空氣最低探7度！一圖看最新預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

電纜遭毀是灰色地帶行動？　國台辦：憑空臆想、不擇手段抗中

中國宣布鋰礦儲量躍升至「世界第二」　官方稱：重塑全球格局

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

尾牙發彩券！員工「中2727萬元」卻被公司要求平分　知情人吐內幕

分析：美若對中加徵10%關稅　香港經濟增長少掉1%

普華永道：香港財政赤字高出預期兩倍！財政儲備水平恐創史上最低

劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運

江蘇確診一例罕見「Q熱」人畜共通傳染病

1天喝3瓶飲料！男子雙手變形如「生薑」　他嘆：已痛風15年

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」　兩個月賺近百萬元想開副業

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

電纜遭毀是灰色地帶行動？　國台辦：憑空臆想、不擇手段抗中

中國宣布鋰礦儲量躍升至「世界第二」　官方稱：重塑全球格局

中國「流感疫情升溫」　搶購藥物與炒作價格再現

尾牙發彩券！員工「中2727萬元」卻被公司要求平分　知情人吐內幕

分析：美若對中加徵10%關稅　香港經濟增長少掉1%

普華永道：香港財政赤字高出預期兩倍！財政儲備水平恐創史上最低

劉強東發「億元紅包」回報老家村民！出動運鈔車、武裝押運

江蘇確診一例罕見「Q熱」人畜共通傳染病

1天喝3瓶飲料！男子雙手變形如「生薑」　他嘆：已痛風15年

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」　兩個月賺近百萬元想開副業

《007》女星拍節目出意外！「胸部假體破裂」動手術：拿命在賭

郭書瑤穿睡衣上街蹦出半球！　「解放低胸」事業線看光

楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」

屏東縣房貸補貼「照顧真有需求者」　房價不得超過1250萬

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

林秉文個性「阿莎力像大哥」！王浩宇：民眾黨最沒資格批評

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

屋主失聯不付錢　男把「整車垃圾」倒在家門外

前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友

「新新併」公平會開綠燈！委員會決議不禁止結合

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

古代壁畫12生肖沒有蛇！被「這動物」取代

買整本刮刮樂！好心分陌生女2張「她爽中178萬」　苦主氣到睡不著

男學生遇強震不逃「回頭背同學」往外衝　學校霸氣減免學費

陸空姐裸辭返家養豬「老爸氣到離家」 兩個月賺近百萬元想開副業

西藏6.8強震「床在往上跳」！遊客嚇壞

嚼10年檳榔！42歲網紅罹口腔癌過世

即／西藏強震增至126死188傷　3609戶房屋倒塌

災情緊急！地震釀126死　西藏將應急響應提升至「最高級」

「最美光二代」掌陸光電巨頭 布朗大學海歸8年任聯席董事長

京東董座回報家鄉　發40萬元紅包給老師

劉強東用運鈔車「發億元紅包」回報老家

陸失聯男星最新照片曝光！ 剃光頭眼神呆滯...左腳疑有大面積傷疤

無人機飛酒店51樓偷拍　記憶卡內全是不雅影片

更多熱門

相關新聞

流感疫苗開放全民打「兩天打掉4.5萬劑」

流感疫苗開放全民打「兩天打掉4.5萬劑」

國內已正式進入流感流行期，疾管署從今年1月1日開始開放公費流感疫苗全民接種，新冠疫苗方面則新增Novavax的JN.1疫苗可免費供施打，開打2天下來接種流感疫苗打4.5萬人，新冠疫苗也接種超過8千人，接種情況都比去年同期踴躍。醫師提醒，民眾可能春節連假有出國規劃，國外也有相關疫情發生，提醒要提前兩周接種才能形成足夠的保護力。

明最後一天！北市打流感疫苗抽1萬元　

明最後一天！北市打流感疫苗抽1萬元　

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

流感本周進流行期！就診人次恐上看10萬

流感本周進流行期！就診人次恐上看10萬

關鍵字：

流感疫情呼吸道傳染病特效藥物流感疫苗

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

看似沒心機「超級雙面人」星座

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面