特斯拉爆炸案犯嫌用ChatGPT策劃犯案　美國首例

▲特斯拉cybertruck爆炸。（圖／路透）

文／中央社

美國官員7日表示，新年元旦在拉斯維加斯川普國際飯店外引爆特斯拉電動皮卡Cybertruck的涉案駕駛，使用廣受歡迎的聊天機器人ChatGPT策劃爆炸案，成美國境內首例。

路透社報導，官員說，犯嫌使用ChatGPT試圖理解需要多少炸藥才能引發爆炸。

當局上週查明陳屍這輛特斯拉（Tesla）Cybertruck車內的是37歲的利弗斯伯格（Matthew Livelsberger），這名來自科羅拉多泉（Colorado Springs）的現役陸軍士兵為獨自犯案。美國聯邦調查局（FBI）表示，這起事件看似是一起輕生案。

拉斯維加斯都會警察局（Las Vegas Metropolitan Police Department）7日表示，這起Cybertruck爆炸案是美國境內第一起使用ChatGPT製造爆炸裝置的事件。

人工智慧（AI）批評者已警告，人工智慧可能被用於有害目的，而拉斯維加斯攻擊案恐引發更多抨擊。

拉斯維加斯都會警察局警長麥馬希爾（Kevin McMahill）在記者會上說：「特別值得注意的是，我們現在也掌握到此案的明確證據，證明犯嫌使用ChatGPT人工智慧來協助策劃他的攻擊案。」

麥馬希爾又說：「這是我所知美國境內第一起ChatGPT被用來幫助個人製造特殊裝置的事件。」

ChatGPT開發商OpenAI表示，OpenAI「致力於推動負責任地使用AI工具」，而其「模型也被設計為拒絕接受有害指令」。

美國新聞網站Axios報導，OpenAI在聲明中表示：「在此案中，ChatGPT使用已可在網路公開取得的資訊回應，並針對有害或非法活動發出警告。」

FBI表示，造成10多人死亡的紐奧良卡車攻擊案與這起Cybertruck爆炸案之間沒有明確關聯，這起爆炸案造成7人輕傷。FBI又指出，犯嫌對美國總統當選人川普沒有敵意，可能患有創傷後壓力症候（PTSD）。

警方表示，利弗斯伯格的手機中有一封長達6頁的宣言，當局正在調查中。