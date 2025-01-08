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這4雙要10萬！修鞋師尿急弄丟高檔名牌鞋嚇傻　婦人撿走挨告


記者張君豪／台北報導

去年12月10日晚間，北市大安區一名陳姓修鞋師傅（53歲）因一時尿急，把裝有4雙客戶委託維修高檔名牌跟鞋的軍綠色提袋放在路邊騎樓下就去找廁所，如廁後回來發現整個提袋不翼而飛，由於提袋內3雙Roger Vivier名牌高跟鞋及一雙Repetto高跟鞋總價高達10萬台幣，陳姓修鞋師急忙向店家調閱監視器，發現是一名女子拿走，奔赴安和路派出所報案求助，並對拿走提包女子提出侵占遺失物告訴。

▲修鞋師因內急找廁所，把內儲4雙名牌高跟鞋的提袋放在騎樓下遭老婦人撿走 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲修鞋師因內急找廁所，把內儲4雙名牌高跟鞋的提袋放在騎樓下，遭老婦撿走 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）
▲修鞋師因內急找廁所，把內儲4雙名牌高跟鞋的提袋放在騎樓下遭老婦人撿走 。（圖／記者張君豪翻攝）

陳姓修鞋師保管的Roger Vivier名牌高跟鞋來頭不小，是英國女王伊麗莎白二世在1953年的加冕典禮上穿著的唯一法國品牌高跟鞋，也是眾多好萊塢女明星的御用品牌，基本款高跟鞋售價約在台幣3萬元左右，難怪失主如此憂慮。

安和所警員祝清蕙受理後調閱監視器，發現陳姓修鞋師的提袋遭一不明女子拿走，警方擴大調閱該位女民眾的來去向動線後，鎖定涉嫌人宋女（61歲）涉案，並在12月17日傳喚她到案說明。宋女向警方頻喊冤，「以為是路邊沒人要的東西」，沒想到因此吃上官司，警詢後依觸犯侵占罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局呼籲，民眾如果拾獲遺失物，應交由警方通報招領，若私自占為己有，將涉有侵占遺失物刑責，提醒民眾避免觸法吃上官司。

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