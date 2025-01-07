墾丁旅遊人次雪崩「創41年最低」！業者痛斥4主因：抹黑

▲墾丁2024旅遊人次超慘。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

墾丁是國內旅遊聖地，但近年來負面消息頻傳，包括房價太貴、坑殺遊客等，加上疫情解封，民眾寧願出國，導致當地觀光大受打擊，比疫情期間更慘，僅214萬多人次，只略高2021年的201萬多人次，創41年來最低。

根據墾管處統計，墾丁國家公園去年遊客總計214萬多人次，扣掉2021年疫情封鎖的201萬多人，跌破1996年249萬人次的紀錄，更是創下41年歷史新低，逼近200萬人次關卡。其次，人數最低的3年為1996年的249萬人、1995年的263萬人以及1994年的260萬人。

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據《自由時報》報導，旅遊人次崩跌讓當地觀光業者哀鴻遍野，業者抱怨媒體不實抹黑、官方取締非法旅宿以及旅遊特色推廣不足，也有業者認為部分不肖旅行社為了推出國行程，買網路關鍵字抹黑墾丁，不過也有不少居民認為應該自省，坦言早年少數殺雞取卵的行為，讓旅客拿過去的委屈來攻擊現在的國旅。

墾管處分析，主要是疫情後出國人數大增而國旅相對降低，加上年輕人較喜歡交通便利及都會型活動，近年M型旅遊趨勢下，墾丁業者的經營模式可能不符合兩端旅客。

墾管處強調，在保育的前提下，結合社區發展各項生態旅遊，今年委託專家持續辦理培力及地方創生工作，另外也將調整停車空間、陽傘樣式和服務櫃台等，希望暑假前能有耳目一新的景觀與服務。

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