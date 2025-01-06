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社會 社會焦點 保障人權

陪27歲男網友同赴黃泉！32歲女家人悲痛認屍　手腳綑綁相驗結果曝

▲▼援中港命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楠梓區汙水廠前一對男女被發現陳屍車內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄楠梓區援港路楠梓污水廠正門前的一輛出租車，5日晚間11時許被人發現車內有一對男女一動也不動，救護人員抵達之後，發現2人已經明顯死亡，檢察官今（6）日上午進行相驗，據了解，死者李姓男子（27歲）和劉姓女子（32歲）是在網路上認識，李男有債務壓力問題，雙方家屬對死因均無意見，將發還大體給家屬處理後事。

根據曝光的監視器畫面，李男和劉女在1月2日晚間11時許開車經過汙水廠大門，還在大門前迴轉，疑似在找合適停車地點，而該車輛停放地點相當偏僻，平常偶爾有一些釣客出入，入夜後幾乎沒有人車。2人在車內留有遺書，而且沒有打鬥掙扎的痕跡，因此警方初步排除外力介入。

▲楠梓發現一男一女雙手被捆綁死在車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲楠梓發現一男一女雙手被捆綁死在車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，李男是高雄人，生前曾向家屬透露有債務的壓力，而且有穩定交往的女友，而劉女則是桃園人，2人是在網路上認識，並非情侶關係，檢察官今日上午進行相驗，劉女的家屬從桃園趕下高雄，難掩悲傷。

據指出，李男和劉女雖然雙手雙腳被童軍繩綁住，但都沒有綁得非常緊，劉女手上還握著手機，完全有求救的機會，而且沒有發現遭人綑綁或加工的痕跡，因此雙方家屬對兩人死因均無意見。

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