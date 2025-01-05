停水30hrs施工！岡山捷運站下「積水14hrs」　8.8萬戶今提早復水

▲水公司昨日辦理停水搶修水管，卻發生路面大積水。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

自來水公司日前進行管線巡檢時，發現岡山火車站前水管漏水，昨(4日)上午辦理30小時停水工程進行水管漏水搶修，但因抽水量大，附近排水溝宣洩不及，導致捷運岡山車站下方平面道路從中午12點開始發生積水。水公司表示，積水於今日凌晨2點消退，預計提前於下午1點提前復水。

水公司表示，近日管線巡檢時發現岡山區中山南路及民有路口(岡山火車站前)1750mm、岡山路及民有路口(岡山郵局前)1500mm自來水管漏水。為進行施工修復，4日上午8點起至5日下午2點將實施停水，影響區域包括路竹區、阿蓮區、岡山區、彌陀區、梓官區、楠梓區。

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不過在搶修過程中，捷運岡山車站下的平面道路(中山南路)出現大面積積水，被民眾拍下畫面並上傳社群，懷疑是管線破裂。

▲岡山捷運站下約積水14小時，目前已無積水。（圖／記者許宥孺翻攝）

水公司對此表示，因該處管線有漏水現象，搶修過程中需抽取管內水降低水位以利施工，因抽水量大，導致附近排水溝宣洩不及造成路面積水，積水約4日中午12點多開始，5日凌晨2點多開始消褪，計約14小時。

水公司表示，工程原預計在今日下午2點完工復水，不過工程順利，目前逐漸復水，並預計提前1小時，在下午1點前復水完成。