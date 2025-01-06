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國泰人壽家庭日！與夥伴及家人共享的幸福時光

▲▼國泰人壽,家庭日,幸福回憶,友誼,感謝。（圖／國泰人壽提供）

▲國泰人壽家庭日夥伴與親友一起開心地參與活動！

圖、文／國泰人壽提供

國泰人壽重視每一位夥伴及其家庭的幸福，因此每年舉辦的家庭日活動，已成為公司重要的年度盛事。透過總公司及全國17個區部在全台各地熱鬧展開，為夥伴及其親友打造一場充滿歡笑與溫暖的美好回憶，活動也會因為不同地區舉辦而有不同的特色，像是熱鬧的親子互動體驗、寓教於樂的闖關遊戲、重視身心健康的健走及多元的美食品嘗等，為各地夥伴帶來獨一無二的體驗。

活動當天，公司當地各級主管也會親自出席，與員工及其家人一同參與家庭日精彩活動，不僅展現出國泰人壽的企業凝聚力，更突顯公司對夥伴家庭的重視。而透過家庭日，還讓大家有機會與主管們以輕鬆活潑的方式互動，拉近彼此的距離。

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家庭日的舉辦，不僅讓夥伴與親友之間的感情更加深厚，也促進同事間的友誼，為工作團隊帶來更多的默契與信任。活動也會邀請退休員工一起參加，讓年輕與資深同仁間持續有維繫情感的機會，也象徵著公司對員工長期付出的肯定與感謝，並讓夥伴感受到企業文化的延續性與歸屬感。

國泰人壽相信，唯有在關懷員工的同時，也關注他們的家庭，才能真正實現「以同仁為中心」的理念。公司期待每一位參與家庭日的夥伴們都能在歡笑與感動中，感受到國泰人壽這個大家庭的溫暖與支持。

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