超寵妻！薄瓜瓜曬自拍「甜摟許惠瑜」幸福笑　網讚：老婆太美

▲薄瓜瓜在X曬和愛妻的合照。（圖／翻攝自X／@BoKuangyi）

記者鄺郁庭／綜合報導

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台結婚後，在社群平台X創帳號分享日常，目前帳號已經有藍勾認證。他1日發文笑賀新年快樂「HNY everyone！」並附上小倆口甜蜜自拍照。照片一出，大票狂讚許惠瑜，「不懂瓜瓜平時在加拿大是怎麼找到這麼靚的台灣妹子？」「新娘子好漂亮，祝幸福。」

薄瓜瓜1日發文「HNY everyone！」笑賀新年快樂之外，文中還附上小倆口甜蜜自拍照，就有人驚艷大讚許惠瑜是知性氣質美人，「薄太太很漂亮，祝你們幸福美滿！」「老婆真漂亮」、「太太好漂亮，好有氣質的女孩！」「瓜嫂很漂亮！」「夫人氣質脫俗，清新亮麗。」還有人直點頭，「薄瓜瓜老婆有點極品。」引來薄瓜瓜留言，「有品味。」

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隔天，他在2日又分享一張兩人著浮潛裝備的出海照，照片中，薄瓜瓜甜摟愛妻，和另一名男子坐在出海的遊艇上，三人皆穿戴浮潛裝備。就有人好奇發問「瓜瓜這是蜜月之旅嗎？」薄瓜瓜則回「Every trip is a honeymoon with her（每次旅行都是和她的蜜月）」，甜度破表。

照片再度引發熱論，「穿著裙子也遮擋不了好身材」、「祝瓜哥永遠幸福」、「默默點讚，默默祝福！」「瓜瓜老婆真好看，我愛說實話！」