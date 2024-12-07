薄瓜瓜公開母親家書：不知恥而奮憤，羞恥感！

▲薄瓜瓜X帳號。（圖／翻攝X）



記者蔡紹堅／綜合報導

前中共重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台結婚之後，社群平台X上也出現了一個自稱薄瓜瓜的帳號，並於近日接連更新，還貼出了母親谷開來所寫的毛筆家書，其中提到，「上了無數次小提琴你學會了什麼？改學鋼琴你又學會了什麼？你學會了淺嘗輒止、屢嘗屢敗，而不知恥而奮憤。羞恥感！」

薄瓜瓜在社群媒體上提到，自己本來希望保持低調，對媒體報導不多說話，這幾周持續被炒作，還有人上傳私人影片，斷章取義，引來猜測，決定做個簡略的答覆。

▼薄瓜瓜公開母親家書。（圖／翻攝X）



薄瓜瓜回應了對於他個人行為的傳言，「說我是花花公子，不錯，我愛美女。 但說我愛開『超跑』，去吃個飯都要穿tux，這也太做作了吧？此虛構一文來源何處？報道明確帶有法律上所說actual malice，幕後又曾怎樣操作？很多人都被這忽悠。」

薄瓜瓜也提到，對於他其他行為問題，他媽媽看的最貼切，「她曾寫給我一語錄小冊告誡提醒我，我可拍照上傳。」

兩天之後，薄瓜瓜上傳了母親谷開來以毛筆所寫的語錄小冊照片，內容包含，「上了無數次小提琴你學會了什麼？改學鋼琴你又學會了什麼？你學會了淺嘗輒止、屢嘗屢敗，而不知恥而奮憤。羞恥感！」、「學會刻苦」、「有自信心不等於自鳴得意」、「從善如流、聞過則喜」等。

薄瓜瓜也在貼文中替母親喊冤，「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺。」