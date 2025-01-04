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中榮斥資5億引進「醫檢影像神器」　院長陳勢安：醫院的里程碑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲中榮今舉行「光子計數電腦斷層」及「正子/磁振造影」啟用典禮。圖為衛福部長邱泰源（中）及中榮院長陳勢安（右2）合影。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中榮總耗資逾5億元引進「光子計數電腦斷層」及「正子/磁振造影」2台最新影像診斷設備，今（4）日舉辦啟用典禮，衛福部長邱泰源也到場參與啟用儀式，邱泰源說，中榮醫療團隊長期以來照顧民眾，提升醫療品質邁向國際，是台灣醫療的領頭羊；中榮院長陳勢安表示，這是中榮一個很大的里程碑，能讓中部市民享有更高階影像的檢查，讓疾病有更好的診治，達到最好的治療。

陳勢安表示，醫療檢查進步關鍵在於提升影像清晰度，並大幅降低輻射劑量，讓民眾安心接受檢查的同時，也能為醫師提供更精準的診斷依據。高階影像對於複雜性疾病的診斷及研究非常重要，且進一步延伸結合人工智慧技術，強化疾病評估和治療規劃，全面提升醫療服務品質。未來民眾不需要奔波北部做檢查，在台中榮總醫療團隊合作下做最好的治療。

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▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼中榮影像醫學部主任陳詩華說明光子計數電腦斷層用途。（圖／記者白珈陽攝）

邱泰源指出，台中榮總現在引進設備不僅是高科技，也看到高科技背後的人性關懷，因為不論是什麼檢查都要更快速、更精準、輻射最少，尤其對重病或幼童等不耐久候者及癌症檢查幫助甚大，引進設備的背後是對病人的關懷和愛心，對中榮秉持愛心和科技結合、創造奇蹟致敬。

中榮影像醫學部主任陳詩華說明，光子計數電腦斷層(以下簡稱光子CT)堪稱醫療「超級相機」，如同把手機相機從100萬畫素跳躍升級到1千萬畫素，這項技術背後的秘密武器，正是台灣引以為傲的半導體技術，透過半導體元件可將X光直接轉換成電訊號成像，省略傳統Ｘ光須先轉為可見光再轉換成電訊號的程序，不僅提升影像品質，也達到節能效果。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

陳詩華說，最重要的是光子CT較傳統電腦斷層掃描的輻射量減少20-50%，如同把X光檢查的防護衣穿在機器上，病人可以更安心接受檢查，醫師同時獲得更清晰的影像，尤其在心臟檢查上的卓越性能。過去要拍攝不斷跳動的心臟就像是要拍下高速行駛的跑車，常常會模糊不清，現在即使心臟跳得再快，光子CT也能拍出超清晰的「定格照」，不論是最細小的冠狀動脈、支架位置或血管鈣化問題都比以往更能清楚呈現。

另一台中南部首座「正子/磁振造影」儀器，中榮核子醫學科主任蔡世傳解釋，相較於「正子/電腦斷層掃描」檢查，新儀器可提供更多在腦部、乳房、心臟、腹部、骨盆部以及骨關節軟組織的相關資訊，協助醫師精準診斷與治療癌症、腦神經退化疾病及心臟發炎性疾病，輻射劑量亦可降至1/3，大幅提高檢查安全性與病人接受度。同時也再購入一台全新「正子/電腦斷層」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼中榮核子醫學科主任蔡世傳解釋「正子/磁振造影」儀器使用方式。（圖／記者白珈陽攝）

其中，數位醫療創新論壇展示多項突破性技術，包括數位孿生技術在乳癌診療的應用、個人化仿生器官晶片開發，以及AI在腦瘤診斷的輔助系統。達文西手術論壇則聚焦於胸腔、泌尿、大腸直腸及耳鼻喉等專科的創新應用。再生醫療論壇重點包括CAR-T細胞療法在自體免疫疾病的應用及外泌體研究；遠距醫療則探討生成式AI應用、遠距複雜手術，以及一站式腦中風照護模式的發展。

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