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進校園狂毆男大生！還對2女襲臀性騷　桃園無聊男這下慘了

▲桃園市王姓男子於前年12月在開南大學行政大樓旁徒手毆打男生大生，隨後在校園公車站旁徒手對2女大生襲臀性騷擾得逞，經教官與學生合力圍捕報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市王姓男子於前年12月在開南大學行政大樓旁徒手毆打男大生，隨後在校園公車站旁徒手對2女大生襲臀性騷擾得逞，經教官與學生合力圍捕報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子於2023年12月間徒步進入蘆竹區開南大學行政大樓旁，突然徒手毆打男大生，10分鐘後又在校園公車站對2名正在等公車的女大生襲臀騷擾，女大生被性騷擾後尖叫引發教官與學生注意，經合力圍捕壓制後報警處理；桃園地院審理時，被告坦承犯行，法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，共2罪，各處拘役55日，應執行拘役100日，另依傷害罪判處有期徒刑3月，全案還可上訴。

檢警調查，39歲的王姓男子有毒品等前科，前年12月7日晚間6時許，徒步經過蘆竹區開南大學行政大樓旁，見1名男大生經過，突然兇性大發徒手毆打男大生臉部，導致其鼻樑有挫擦傷之傷害，王男於10分鐘後徒步至上一旁公車站牌，見2名女大生等候公車，竟趁其不備之際，徒手對2名女大生襲臀性騷擾得逞，2名女大生被襲臀後尖聲大叫，驚動一旁學生通知教官，教官聽聞後迅速趕至現場與學生共同壓制王男並報警處理，蘆竹警方據報後到場拘捕王男到案；桃檢調查後，依性騷擾防治法向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告王男坦承犯行，3名被害人則指證歷歷，警方則提供現場監視器畫面佐證，足認被告犯行明確；法官審酌被告在公開場所恣意對2告訴人為性騷擾之犯行，未尊重他人之身體自主權益，造成2女受到驚嚇與屈辱之感，被告事後還對以現行犯拘捕之學生施加傷害行為。

法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，共2罪，各處拘役55日。又犯傷害人之身體罪，處有期徒刑3月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，拘役部分應執行拘役100日，全案仍可上訴。

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