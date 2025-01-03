不只簡體考卷！高科大還辦「北朝鮮大陸交流團」　校方：未出團

▲高雄科技大學昨日才有簡體字考卷爭議，今又被被爆曾舉辦北韓、大陸交流團。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄科技大學考試卷出現簡體字、教師名片印「中國台灣省」，遭質疑統戰勢力深入到校園，身為校友的台灣基進高雄市議員張博洋今(3日)爆料，母校在去年曾舉辦北朝鮮學術交流暨中國大陸姊妹校交流活動，呼籲教育部要借題發揮全面徹查。不過校方表示，考量北韓情勢不明，最後並未出團。

「又是中國又是北韓！」張博洋爆料，高科大在6月22至29日舉辦北朝鮮、中國大陸(大連海事大學、大連海洋大學交流，行程一共8天，正取15位、備取5位，高科大全體師生、行政職員具有參加資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動資料顯示，團費約5萬9000元，多退少補，但不含機票，團費僅含中國大陸住宿、路面交通、中國大陸來回北朝鮮交通、景點參訪門票、北朝鮮簽證、食宿及路面交通。活動內容包含姊妹校交流與參訪、文化體驗(學伴帶領)、北朝鮮學術參訪及地方文化體驗。

▲台灣基進高雄市議員張博洋 。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對議員質疑，校方表示，海洋商務學院「東南亞產學研究發展中心」原規劃2024年6月間出訪北韓及中國進行學術交流，但考量北韓情勢不明，於2024年5月22日公告取消出團，強調該團是首次規劃前往北韓交流，最後未出團。

校方表示，依原規劃，該團經費係報名團員全額自費，並未使用政府經費，學校在海事教育上積極參與亞洲各海事大校間的交流互動，中國學術單位的確是其中一個群體，在當前兩岸情勢下，高科大會更加謹慎審視各類涉中交流的實質內容、對象、以及妥適性。

即使未成團，但張博洋仍強調，取消活動的原因是因為北韓政局不穩，而不是考量中國政局更加不穩，甚至中國政局可能會傷害台灣主權， 他也要提醒學校，中共利用大專院校交流的滲透手法行之有年，而且往往都是透過跟學校師長們的合作，在選擇交流夥伴的過程，以及交流的方式，都要特別審慎小心。