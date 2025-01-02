最慘龍年！多家醫院「元旦寶寶」掛0　年減逾9萬新生兒

▲雖然還在龍年，但2025年的元旦寶寶不像過去那麼多。（圖／中醫大新竹附醫提供）

圖文／CTWANT

少子化持續惡化，根據內政部統計，台灣新生兒出生率持續下降，2023年的新生兒數為13萬5571人，較2022年的13萬8986人減少3415人，再創歷史新低。此外，2024年截至11月，新生兒數僅為12萬2360人，較去年同期減少1632人，甚至有醫師預言5年內新生兒只剩12.5萬。而一向被視為指標的元旦寶寶，今年多家醫院甚至掛0，堪稱是最慘淡龍年！比起上一輪的龍年，全年度足足少了逾9萬名新生兒。

北部多家醫院昨日接生的元旦寶寶人數，不僅許多都是個位數，甚至低於5人。台北長庚加上林口長庚今天上午接生的總數僅有4人，國泰醫院的總院加上汐止國泰、新竹國泰總計接生3人，輔大醫院則有1名元旦寶寶。

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台中醫院也不樂觀，雖遇龍年，但衛福部台中醫院、中山醫學大學附設醫院今年都無元旦寶寶，茂盛醫院8名、童綜合醫院6名、光田醫院3名，茂盛醫院院長李茂盛更預估，2024年全年出生人數恐未達13萬，可以說是最慘龍年，而預估未來5年內新生兒將剩12.5萬名。

每逢「龍年」出生人數通常會創新高，以最近一輪的2012年為例，新生兒數有22.94萬人，比前一年的兔年多了3.28萬，增幅高達16.7%，隔年的蛇年出生數則跌破20萬，顯示「龍年」對出生數確實有短期衝高效應，但今年龍寶寶恐不到13萬，少了9萬多名新生兒，足見少子化嚴重程度。

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