快訊／羈押庭結果曝！沈慶京1億元交保、應曉薇3千萬交保

▲台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

北檢26日偵結京華城、政治獻金等弊案，依法起訴民眾黨主席柯文哲等11人，北檢不服台北地院裁定柯文哲等5人交保，針對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人提出抗告，高院今上午撤銷原裁定發回北院，今下午3點重開4人羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海。

台北地院原裁定柯文哲新台幣3000萬交保、沈慶京4000萬交保、應曉薇1500萬交保、李文宗1000萬交保，4人均限制住居、出境、出海，除日常生活及工作所必須外，不得有任何接觸同案被告、證人之行為。

案經北檢提起抗告後，高院今早撤銷原裁定。合議庭認為，柯文哲、李文宗所涉收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌重大；沈慶京涉嫌交付賄賂罪嫌重大；應曉薇涉嫌違背職務收受賄賂、洗錢等罪嫌重大，其中違背職務行為收賄及圖利均為最輕本刑5年以上之罪，且4人有逃亡、勾串共犯或證人之虞，惟原裁定對被告4人無羈押必要性乙節，未就衡量事項為必要說明，復未具體說明何以具保等手段即可防免4人逃亡，理由屬實不備。

▲沈慶京。（圖／記者李毓康攝）

合議庭指出，又原審諭知之具保金額，與被告等人所造成法益侵害及犯罪所得金額是否相當？是否足以形成相當拘束力？亦未見原裁定妥適說明；另應曉薇持有2本護照一事，原裁定未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，仍未有恰，因此認定檢察官提起抗告為有理由，撤銷原裁定並發回原審法院。不得再抗告。

今天的羈押庭由原合議庭承審，江俊彥審判長在第七法庭訊問柯文哲，許芳瑜法官在第一法庭訊問應曉葳、沈慶京，楊世賢法官在第十七法庭訊問李文宗。

台北地院29日下午重開4人羈押庭，於晚間11點裁定柯文哲7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

